В следующем году из Таллинна можно будет улететь прямыми рейсами в солнечную Малагу и итальянскую Каламбрию

В общей сложности летом 2024 года Novatours будет предлагать для отдыха 15 направлений „Работая над программой летнего сезона следующего года, мы в первую очередь думали о том, чтобы предложить клиентам еще лучшие впечатления во всем — от планирования отпуска до самого путешествия. Наша группа планирует рост количества обслуженных клиентов на 15% по сравнению с летом этого года. В этот раз мы приготовили для своих путешественников эксклюзивный пакет преимуществ, который побудит их задуматься о своей поездке уже в период предварительных продаж. Нам важно обеспечить своим клиентам чувство уверенности, поэтому если, например, у клиента поменяются планы или возрастут цены, с нашими дополнительными услугами клиент ничего не потеряет“, — рассказал исполнительный директор группы „Novaturas“ Виталий Раковскис.