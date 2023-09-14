В следующем году у Novatours появятся три новых потрясающих направления с вылетом из Эстонии

„Работая над программой летнего сезона следующего года, мы в первую очередь думали о том, чтобы предложить клиентам еще лучшие впечатления во всем — от планирования отпуска до самого путешествия. Наша группа планирует рост количества обслуженных клиентов на 15% по сравнению с летом этого года. В этот раз мы приготовили для своих путешественников эксклюзивный пакет преимуществ, который побудит их задуматься о своей поездке уже в период предварительных продаж. Нам важно обеспечить своим клиентам чувство уверенности, поэтому если, например, у клиента поменяются планы или возрастут цены, с нашими дополнительными услугами клиент ничего не потеряет“, — рассказал Виталий Раковскис, исполнительный директор группы „Novaturas“.

Он также добавил, что следующим летом Novatours увеличит пропускную способность на самых популярных направлениях, в которых компания видит наибольший потенциал.

„В предстоящем летнем сезоне мы планируем увеличить частоту полетов на греческие острова Крит и Родос, а также в Черногорию, что позволит нам увеличить общий объем пассажиров примерно на 30%. Мы увеличили количество рейсов на испанские курорты в три раза из Литвы и Латвии и ввели новый пункт назначения в Испании для тех, кто путешествует из Таллинна - Малагу. Рейсы туда начнутся с конца апреля и продолжатся по октябрь 2024 года“, говорит Виталий Раковскис.

„Мы — лидер на своем рынке и постоянно ищем способы приятно удивить клиентов новинками, поэтому с учетом их предпочтений и нашей цели расширять спектр направлений, в следующем летнем сезоне мы также предложим путевки из всех странах Балтии на Кипр“, — прокомментировал В. Раковскис.

Третьим новым направлением из Эстонии является регион Калабрия в Италии.

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