В следующем году у Novatours появятся три новых потрясающих направления с вылетом из Эстонии(2)
Novaturas, крупнейший туристический оператор в странах Балтии, к которому относится и эстонский туроператор Novatours, первым на рынке представил всю программу летних туров на 2024 год, куда вошли и новые пункты назначения для путешествий из Эстонии — остров Кипр, солнечное побережье Испании и регион Калабрия в Италии. Будучи старейшим предприятием отрасли на местном рынке, компания планирует уже 25-й летний сезон и собирается расширить спектр своих предложений на островах Греции, а также в Испании и Черногории. Летом 2024 года жителям Эстонии для планирования отдыха предлагается 15 направлений, из которых три направления новые.
„Работая над программой летнего сезона следующего года, мы в первую очередь думали о том, чтобы предложить клиентам еще лучшие впечатления во всем — от планирования отпуска до самого путешествия. Наша группа планирует рост количества обслуженных клиентов на 15% по сравнению с летом этого года. В этот раз мы приготовили для своих путешественников эксклюзивный пакет преимуществ, который побудит их задуматься о своей поездке уже в период предварительных продаж. Нам важно обеспечить своим клиентам чувство уверенности, поэтому если, например, у клиента поменяются планы или возрастут цены, с нашими дополнительными услугами клиент ничего не потеряет“, — рассказал Виталий Раковскис, исполнительный директор группы „Novaturas“.
Он также добавил, что следующим летом Novatours увеличит пропускную способность на самых популярных направлениях, в которых компания видит наибольший потенциал.
„В предстоящем летнем сезоне мы планируем увеличить частоту полетов на греческие острова Крит и Родос, а также в Черногорию, что позволит нам увеличить общий объем пассажиров примерно на 30%. Мы увеличили количество рейсов на испанские курорты в три раза из Литвы и Латвии и ввели новый пункт назначения в Испании для тех, кто путешествует из Таллинна - Малагу. Рейсы туда начнутся с конца апреля и продолжатся по октябрь 2024 года“, говорит Виталий Раковскис.
„Мы — лидер на своем рынке и постоянно ищем способы приятно удивить клиентов новинками, поэтому с учетом их предпочтений и нашей цели расширять спектр направлений, в следующем летнем сезоне мы также предложим путевки из всех странах Балтии на Кипр“, — прокомментировал В. Раковскис.
Третьим новым направлением из Эстонии является регион Калабрия в Италии.
Разнообразие путешествий и гарантия самых низких цен
Ранних покупателей в Эстонии ждет приятный сюрприз - те, кто купят путевку на следующее лето до 30 сентября, получат бесплатный пакет дополнительных услуг на сумму до 155 евро. В пакет входит услуга „Гибкие условия поездки“Gold Flex““ — это возможность изменить направление, дату и продолжительность поездки, отель, тип номера и питания, а также сезон один раз — за 21 и более дней до вылета. В пакете есть также услуга „Изменение имени туриста“ — она позволяет изменить имя одного из пассажиров в бронировании, если до вылета остается более 14 дней. Услуга „Гарантия более низкой цены“ гарантирует лучшую цену у Novatours: если цена уже купленной путевки упадет, то туроператор компенсирует разницу.
Туристы, отправляющиеся в Турцию, Черногорию, Тунис, Болгарию, Испанию, на Кипр, египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх, а также на греческие острова Крит, Родос и Корфу, получат скидки на экскурсии или другие преимущества.
Эксклюзивный ассортимент и качество отелей
В следующем летнем сезоне предложение отелей расширится на 10% по сравнению с этим летом на всех направлениях. При отборе отелей особое внимание уделяется поддержанию тесных отношений с местными партнерами и личному контролю качества, чтобы гарантировать клиентам безупречный и качественный отдых. Предприятие уделяет большое внимание тому, чтобы предлагать своим клиентам самые популярные и наиболее успешные гостиницы, а также различные новинки и эксклюзивные места для проживания.
Например, в предложения на Крите, Черногории и Кипре войдут как оригинальные бутик-отели, так и другие более роскошные места для проживания.Турция по-прежнему останется страной с наиболее обширным выбором отелей, способным удовлетворить вкусы любого путешественника. На острове Корфу клиентам будет предложена новая пятизвездочная гостиница азиатской сети люкс-отелей, отвечающая всем самым высоким стандартам. На еще одном популярном направлении — Тунисе — в этом году гостиницы обновились уже примерно на 50% и все наиболее востребованные виды проживания можно будет найти и следующим летом.
Как показал прошедший летний сезон, путешественникам, отправляющимся в последний момент на такие популярные направления, как греческие острова, Турция, Черногория и Тунис, доступно только около 20–30% гостиничного предложения. Аналогичная тенденция наблюдалась и в прошлом году. Предварительные продажи, в свою очередь, дают туристам больший выбор не только рейсов и курортов, но и гостиниц и типов номеров. Если вы заранее планируете свой отпуск следующим летом, то на некоторых направлениях скидки на проживание в данный момент могут достигать 40–50%.