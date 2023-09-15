Посольство США открывает в Таллинне образовательную выставку "Исследование опыления“

„Я не могу представить лучшего места для проведения этой выставки. „Шоссе опылителей“ — это фантастическая инициатива Таллинна, Зеленой столицы Европы, направленная на сохранение сообществ, богатых видами и благоприятных для опылителей. Мы рады такому сотрудничеству, подчеркивающего действия, которые мы все можем предпринять для защиты нашей планеты“, — сказал посол США в Эстонии Джордж П. Кент.

Выставка, состоящая из четырнадцати модулей, знакомит посетителей с опылителями и подчеркивает их важность в обеспечении глобальной продовольственной безопасности, биоразнообразия и здоровой окружающей среды.Выставку подготовили специалисты Смитсоновских садов – Смитсоновская экспозиция ландшафта и садоводства является частью крупнейшего музейного комплекса в мире. В Эстонии, начиная с 2021 года, выставка проходила в Таллиннском ботаническом саду, в саду тартуского Дома природы и в различных учебных заведениях Вильянди, Ряпина и Пярну.

Выставка на английском, эстонском и русском языках будет экспонироваться в Таллинне на „Шоссе опылителей“ до конца октября. Выставка бесплатна и открыта для публики.