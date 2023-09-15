ФОТО | Легендарный Восточный Экспресс запустят из Сингапура в Малайзию

Пока в разработке два маршрута. Оба будут стартовать в Сингапуре и проходить через Малайзию. Первый – Essence of Malaysia – включает три дня путешествий. В программе – день в морском парке Пулау Пайар, остров Пенанг, город Джорджтаун, много экскурсий и развлечений, а также красивых пейзажей по пути, сообщает портал 34travel.me.

Второй – Wild Malaysia – с остановкой в национальном парке Таман-Негара, воркшопами и мастер-классами от местных эко-организаций. Здесь можно будет попробовать себя в роли фотографа или отправиться в поход в джунгли.

Билеты на маршруты уже продают, хотя стартуют они в феврале и апреле. Цены стартуют от 3200 евро с человека. В эту цену входят все экскурсии и активности, а также место в апартаментах, ежедневные завтрак, обед, ужин и напитки.