ФОТО | Небывалый интерес к экскурсиям по Игналинской АЭС: впечатление подкрепляют жесткие требования

„Посетить Висагинас и исследовать „атомную область“ стоит. Вы увидите самый молодой город, который строился по новому проекту, здания с громкоговорителями на крышах и подземными убежищами.

Вы узнаете, что случилось в 1986 году на Чернобыльской АЭС, увидите идентичный реактор, увидите, какой была ИАЭС и какая она сейчас“, – рассказал родившийся в городе и занимающийся здесь туризмом Антон Евтюхов.

Его называют послом походов по Висагинасу. Он рассказывает, какие шаги надо сделать, чтобы познакомиться с ИАЭС и ее территорией.

Первый шаг – экскурсия по территории ИАЭС. Специальная одежда, дозиметр, четкий маршрут - все это поможет проникнуться атмосферой условной безопасности и мрачности.

Зал реактора находится на высоте 25 м, пульт управления со множеством кнопок заставляет задуматься об угрозе атома: уран, который здесь использовали, перестанет представлять опасность только через 700 млн. лет. В советское время на ИАЭС не зря работал свой психолог.

Второй шаг – экспозиция отдела коммуникации ИАЭС. В этих залах можно увидеть макет действующего блока ИАЭС, макеты контейнеров для отработанного топлива CASTOR, видеофильмы об ИАЭС, прямую трансляцию из помещения реактора, залы с турбинами и бассейн для отработанного топлива.

Третий шаг – симулятор доски управления ИАЭС. Это копия пульта управления вторым блоком в реальном масштабе. Его использовали не только для подготовки новых работников, но и для повторения курса персоналом.

Четвертый шаг - гастрономический, это посещение столовой ИАЭС. Когда-то ежедневно здесь ели 5000 человек. Столовая славилась своими кондитерскими изделиями – здесь пекли торты 18 видов. Сейчас посетителей меньше, но из столовой никто не уйдет голодным.