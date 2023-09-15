Италия, Франция, Испания: где рай для карманников?

Зона риска

Эксперты агрегатора страховок для путешественников Quotezone составили рейтинг европейских стран по степени риска, связанного с уличными кражами.

Компания использовала отзывы отпускников для подсчета количества упоминаний о карманниках вблизи пяти крупнейших туристических достопримечательностях каждой страны.

По результатам исследования, популярной у иностранцев страной, где вас с самой высокой долей вероятности ограбят, если вы зазеваетесь, оказалась Италия.

Приехавшие полюбоваться Колизеем, фонтаном Треви и римским Пантеоном, а также Миланским собором и Галереей Уффици во Флоренции оставили 1906 онлайн-отзывов об уличных кражах в 2022 году.

Это соответствует 463 упоминаниям о карманниках на каждый миллион посетителей главных достопримечательностей Апеннин, что является самым высоким показателем среди всех европейских стран.

Франция занимает второе место по количеству упоминаний о карманниках – 283 на миллион посетителей. Все пять достопримечательностей, за которыми наблюдали эксперты Quotezone, находятся в столице страны – Париже.

Нидерланды заняли третье место по индексу карманников.

Несмотря на плохую репутацию Барселоны, Испания заняла лишь шестое место в списке. В отзывах было в пять раз меньше упоминаний о воровстве, чем в Италии.

Странами с наименьшим количеством сообщений о карманниках оказались Ирландия (30 упоминаний на миллион посетителей) и Польша (18).

Как защититься от карманников?

„ЧП может произойти где угодно, а популярные достопримечательности – это удобные места, где преступники могут завладеть кошельками и сумками туристов, пока те пребывают под впечатлением от увиденных красот „, – говорит Грег Уилсон, основатель и генеральный директор Quotezone.

„Такие культовые достопримечательности, как Эйфелева башня в Париже и фонтан Треви в Риме, особенно популярны среди карманников, поскольку они могут передвигаться незаметно среди большого скопления людей„, – отмечает он.