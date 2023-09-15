Сегодня в творческом городке Теллискиви открывается инсталляция „Кладбищенский мусор“

Данная инсталляция является частью выставки на тему окружающей среды „Стремимся к нулю“ („Lähme Nulli!“).

Инсталляция „Кладбищенский мусор“ реализована в сотрудничестве с Всемирным днем чистоты в Эстонии и Gratitude Service OÜ. В инсталляции использованы одноразовые могильные свечи, искусственные цветы и пластиковые крышки для цветочных горшков, собранные на кладбищах.

„Мы живем в эпоху произведи-используй-выброси. Мусор быстро исчезает из нашего поля зрения, поэтому проблему мусора легко игнорировать. Выставка „Стремимся к нулю!“ демонстрирует широкому кругу людей мусор, в том числе кладбищенский“, — поясняет генеральный организатор выставки „Стремимся к нулю!“ Катарина Папп.

По словам руководителя Всемирного дня чистоты в Эстонии и общественной организации MTÜ Puhta Ilma Koda Элике Савиорг, хотя тема про использование кофейных стаканчиков и одноразовой посуды сейчас на слуху, об одноразовом кладбищенском мусоре почти не говорят. „Каждый житель Эстонии должен выделить время и тщательно обдумать свой выбор относительно каждой группы товаров в магазине. Покупаю ли я в магазине обычную свечу и зажигаю ее в находящемся на могиле близкого человека фонаре, чтобы она сгорела бесследно, или приношу на могилу десять одноразовых поминальных свечей в пластиковых стаканчиках, которые всего несколько часов спустя превратятся в мусор на могиле?“, - рассуждает Савиорг.

„В жизни каждого человека примеров подобных привычек десятки, если не сотни, и их можно достаточно просто изменить. Нужно лишь этого захотеть и начать замечать свой выбор! В результате польза для природы и окружающей среды будет просто невероятная“», — мотивирует читателей руководитель Всемирного дня чистоты в Эстонии.