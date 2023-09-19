Бунт полотенец: в Греции местные жители борются за место на пляже

Жители Пароса начали обсуждать эти проблемы уже в мае 2023 года, чтобы успеть решить их перед началом активного туристического сезона. Самой большой проблемой было названо отсутствие возможности свободно загорать на коммерческих пляжах, которые были заняты барами и отелями.

Местные жители были недовольны по понятным причинам — многие пляжи полностью заполнены лежаками, стоимость которых может достигать 70 евро, а специально зарезервированные места стоят до 140 евро. Если вы хотите отдохнуть с шиком, то это, может быть, и приемлемо, но для местных жителей, которые просто хотят охладиться в море после трудового дня, это более чем странно.