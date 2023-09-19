19.09.2023, 08:00
Бунт полотенец: в Греции местные жители борются за место на пляже
ФОТО: | Shutterstock, Pit Stock
Летом греческий остров Парос превращается в настоящий туристический город. Улицы, кафе и пляжи переполнены приезжими, стремящимися к солнцу и отдыху. И пока местные предприниматели радуются большой прибыли, приносимой активным туристическим сезоном, жители начинают чувствовать себя вытесненными из родного города. В самые жаркие дни лета они даже не могут найти свободного места на пляже, потому что все занято шезлонгами баров и отелей.