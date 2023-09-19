Легендарный археолог в Таллинне: проклятия мумий не существует(1)
К настоящему времени раскрыто менее одной трети загадок фараоновского Египта, поэтому новые открытия не за горами, считает легенда современной египтологии доктор Захи Хавасс, выступивший на этой неделе в Эстонии с единственной публичной лекцией в столице. Знаменитый археолог, имеющий более миллиона подписчиков в социальных сетях, заявил, что проклятия мумии не существует и исследователи будут раскрывать все новые и новые тайны правителей Древнего Египта. 76-летний харизматичный египтолог заинтриговал тем, что вскоре он сам представит новейшие доказательства исследований об одной из самых красивых женщин в истории человечества - египетской царицы Нефертити, жившей более 3 000 лет назад.
Легенду археологии, доктора З. Хавасса, можно узнать по кожаной широкополой шляпе, благодаря которой он известен во всем мире, как египетский Индиана Джонс. К сожалению, на свою единственную лекцию в Эстонии, проходившую в Таллиннской филармонии, ученый эту шляпу не принес, но увлек слушателей своими интригующими рассказами.
С первых минут лекции легенда современной египтологии погрузил слушателей в мир фараонов, мумий и тайн, которые окружают нас и сегодня. Свое выступление эксперт проиллюстрировал документальным фильмом о своих последних исследованиях в пустыне Сахара „Неизвестное: Утраченная пирамида“, который вышел на Netflix в июле.
В ходе лекции доктор Хавасс рассказал о своих самых впечатляющих открытиях, в том числе о мумии Нефертити.
Ровно год назад доктор З. Хавасс потряс мир, объявив, что при исследовании гробницы фараона Тутанхамона в Луксоре он обнаружил мумию Нефертити, пожалуй, самой знаменитой царицы мира.
Жизнь и смерть Нефертити до сих пор вызывает множество вопросов. До сих пор неизвестно ее происхождение. Есть предположение, что после смерти своего мужа, фараона Эхнатона, она унаследовала его трон, ненадолго переодевшись мужчиной. Один из ученых в Литве уверенно заявил, что египетская женщина была не только эталоном красоты, но действительно управляла царством после смерти своего мужа.
„Через месяц я начну анализ ДНК тридцати недавно обнаруженных мумий. Я убежден, что одна из них должна принадлежать царице Нефертити. Я надеюсь в ближайшем будущем сообщить больше об исследованиях и о том, что нам удалось обнаружить, но все найденные нами прежде факты и свидетельства говорят о том, что Нефертити действительно правила Египетским царством после смерти своего мужа“, - заявил доктор Хавасс, один из самых известных исследователей тайн Древнего Египта, собравшимся в Таллиннской филармонии.
О том, что открытия этого египтолога меняют давно устоявшиеся представления, говорит доказанный им факт, что еще одна знаменитая правительница Египта - Клеопатра, была не африканкой, как это показывается в последнем голливудском фильме, а родом из Македонии. Данное открытие взбудоражило и породило активные обсуждения и споры. Доктор Захи Хавасс имеет твердую позицию по этому вопросу, и снятый при его содействии последний фильм о Клеопатре, который продюссировала жена Уилла Смита, Джада Пинкетт-Смит, запрещен к показу в Египте.
Действительно ли мумии проклинают исследователей, открывших гробницы фараонов?
Ученый, десятилетиями изучающий фараоновское наследие, пояснил, что различные приключенческие фильмы породили очень распространенное, но ложное мнение о том, что тех, кто входит в гробницы фараонов, проклинают мумии.
„Это не так. Я являюсь живым доказательством этого. В целом, Египет - безопасная страна для исследований и приключений. И нам еще многое предстоит открыть: пока нам удалось „расшифровать“ только 30% истории Древнего Египта, остальные 70% еще ждут своего часа“, - говорит 76-летний исследователь тайн Древнего Египта, черпающий энергию и вдохновение в страсти к археологии.
За свою более чем полувековую карьеру, связанную с археологическими раскопками, доктор Хавасс сделал множество значительных открытий. Среди них - сканирование мумии фараона Тутанхамона в 2005 году, которое позволило узнать много новых фактов о здоровье, образе жизни и возможных причинах смерти 18-летнего фараона.
Например, из-за отверстия в его голове долгое время считалось, что фараон был убит. Однако тщательные исследования показали, что отверстие было сделано уже после смерти фараона и использовалось как щель для бальзамирования. А сломанные ребра и переломы свидетельствуют о том, что перед смертью он получил травму, и это позволяет предположить, что смерть Тутанхамона была случайной.
В 2007 году доктор Хавасс сделал трехмерные компьютерные томограммы и, сопоставив индивидуальные физические особенности одной мумии с особенностями ее предков, обнаружил мумию давно разыскиваемой египетской правительницы Хатшепсут, одной из самых могущественных правительниц древности.
Современная археология стала наукой, использующей комплекс современных приборов, роботов, рентгеновских, ультразвуковых, сканирующих устройств, которые позволяют, не повреждая мумию, заглянуть внутрь саркофага и определить обстоятельства жизни, болезни, культурные аспекты.
Визит доктора З. Хавасса в Таллинн - культурный подарок Эстонии
По мнению руководителя отдела туризма Министерства экономики и коммуникаций Эстонии Кюлли Кранер, визит в Эстонию одного из самых популярных в мире египтологов будет способствовать росту общения и взаимного понимания между странами. Подобное межкультурное сотрудничество также выгодно как для Эстонии, так и для Египта с точки зрения туризма.
„Доктор Хавасс - выдающийся представитель египетской культуры, чей вдохновляющий визит значительно расширит горизонт наших знаний. Ведь для эстонцев Египет являет,ся важным туристическим направлением, где, помимо теплой солнечной погоды, есть возможность вживую прикоснуться к тысячелетней культуре и увидеть ее гораздо глубже“, - убеждена К. Кранер.
Ей солидарна Яна Митякова, руководитель эстонского офиса туроператора Coral Travel, пригласившая в Балтийские страны знаменитость археологии с более миллионом подписчиков в социальных сетях. По ее словам, количество интересующихся Древним Египтом людей, пришедших на бесплатные лекции с ученым в странах Балтии, было действительно велико.
„Я очень благодарна совету по туризму Египта, посольствам Египта в Дании, Швеции и Финляндии за предоставленную нам возможность услышать увлекательные и интригующие истории Древнего Египта от легенды археологии“. Своими рассказами доктор Хавасс доказал, что Египет - это не просто несколько пирамид вдали от отеля, а огромная вселенная тайн, которые открываются понемногу только самым настойчивым и увлеченным“, - говорит Яна, руководитель эстонского офиса Coral Travel и организатор мероприятия.