Легендарный археолог в Таллинне: проклятия мумий не существует

Легенду археологии, доктора З. Хавасса, можно узнать по кожаной широкополой шляпе, благодаря которой он известен во всем мире, как египетский Индиана Джонс. К сожалению, на свою единственную лекцию в Эстонии, проходившую в Таллиннской филармонии, ученый эту шляпу не принес, но увлек слушателей своими интригующими рассказами.

С первых минут лекции легенда современной египтологии погрузил слушателей в мир фараонов, мумий и тайн, которые окружают нас и сегодня. Свое выступление эксперт проиллюстрировал документальным фильмом о своих последних исследованиях в пустыне Сахара „Неизвестное: Утраченная пирамида“, который вышел на Netflix в июле.

В ходе лекции доктор Хавасс рассказал о своих самых впечатляющих открытиях, в том числе о мумии Нефертити.

Ровно год назад доктор З. Хавасс потряс мир, объявив, что при исследовании гробницы фараона Тутанхамона в Луксоре он обнаружил мумию Нефертити, пожалуй, самой знаменитой царицы мира.

Жизнь и смерть Нефертити до сих пор вызывает множество вопросов. До сих пор неизвестно ее происхождение. Есть предположение, что после смерти своего мужа, фараона Эхнатона, она унаследовала его трон, ненадолго переодевшись мужчиной. Один из ученых в Литве уверенно заявил, что египетская женщина была не только эталоном красоты, но действительно управляла царством после смерти своего мужа.

„Через месяц я начну анализ ДНК тридцати недавно обнаруженных мумий. Я убежден, что одна из них должна принадлежать царице Нефертити. Я надеюсь в ближайшем будущем сообщить больше об исследованиях и о том, что нам удалось обнаружить, но все найденные нами прежде факты и свидетельства говорят о том, что Нефертити действительно правила Египетским царством после смерти своего мужа“, - заявил доктор Хавасс, один из самых известных исследователей тайн Древнего Египта, собравшимся в Таллиннской филармонии.