ФОТО | В Мюнхене стартовал всемирно известный Октоберфест: цвет настроения - розовый

Если для мужчин Октоберфест - это встреча с друзьями за кружкой пива, то перед многими женщинами встает извечный вопрос: что надеть на народный праздник? Чтобы вдохновиться, женщины приходят на так называемую „Ярмарку дирндля“. Здесь популярные дизайнеры заранее представляют свои новые модели и традиционные образы. Знаменитый стилист Самуэль Сохеби сообщил немецкому информационному агентству dpa буквально следующее: „2023 год - год Барби, и розовый цвет в абсолютном тренде. В этом году от этого никуда не деться“.

В моде розовый цвет

Розовый дирндль , конечно, носили и раньше, но в этом году он обязан таким большим спросом, конечно, голливудскому фильму „Барби“, который этим летом побил все рекорды кассовых сборов. Сохеби, создавший образ Октоберфеста для Пэрис Хилтон в 2007 году, уверен, что розовый станет лидером цветовой палитры на нынешнем празднике.

На прилавках и витринах магазинов традиционных костюмов в баварских городах покупателям предлагают до 2000 дирндлей с соответствующими фартуками и блузками, а на полках лежат кожаные штаны и рубашки. Помимо местных поклонников традиционных костюмов, стильно одеты и гости со всего мира.

Дизайнеры делают ставку на более утонченные модели

Несмотря на ажиотаж вокруг Барби, модная тенденция этого года такова: меньше значит больше. Меньше блесток, меньше красок, считает дизайнер Dirndl Анджелина Кес (Angelina Kees). Она рассказала местному мюнхенскому телеканалу, что в этом году выбрала черный цвет в качестве основного для своих моделей, потому что этот цвет „элегантный и привлекает внимание людей“. Ее коллега Сидалия Аманте-Поликарпо в нынешнем году решила порвать со старыми традициями: в моделях дирндла этого года она обошлась без привычного фартука, который повязывают поверх юбки: „Женщины больше не стоят на кухне у плиты“, - подчеркивает она. Фартук, по ее мнению, больше не несет никакой функции, а является „просто аксессуаром“.

Дирндль и кожаные штаны: классика Октоберфеста