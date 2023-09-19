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19.09.2023, 13:21

"Ответка" за машины с номерами РФ? Автобус Москва-Рига тормознули под Волоколамском, пассажиров высадили

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Кристина Худенко, rus.delfi.lv
Фото носит иллюстративный характер
Фото носит иллюстративный характер
ФОТО: Delfi lugeja | Delfi Meedia

С порталом Delfi связался пассажир автобуса Ecolines Москва-Рига, который поздно вечером транспортная инспекция России остановила на границе Московской и Тверской областей и отогнала на штраф-стоянку в Москву. Водителю сообщили, что документы на проезд — неправильные. Пассажиров высадили на автозаправке — никакой информации не дали. Портал Delfi разбирался в ситуации.

„Мы ехали на автобусе Москва-Рига — том, который выезжает после восьми вечера. Только стал засыпать, как нас тормознули на границе Московской и Тверской областей — возле заправки. Стали проверять документы у водителя, — рассказал Delfi пассажир, гражданин Латвии (он отказался называть себя). — Выяснилось, что у водителя чего-то там нет. Нас повыгоняли из автобуса, который отогнали на штраф-стоянку. Делайте что хотите!“

Пассажир предполагает, что эта история — „зеркальная ответка“ России на то, что в Латвию теперь не пускают машины с российскими номерами. „То, что в автобусе также ехали граждане России, никого не волнует“, — обращает внимание пассажир По его сведениям, водитель связался с автобусной компанией — обещали на другой день доставить документы в Москву и отвезти всех в Ригу. Те, у кого были деньги, отправились ночевать в гостиницу неподалеку. Что было с оставшимися на стоянке, пассажир не знает.

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