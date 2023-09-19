"Ответка" за машины с номерами РФ? Автобус Москва-Рига тормознули под Волоколамском, пассажиров высадили(39)
С порталом Delfi связался пассажир автобуса Ecolines Москва-Рига, который поздно вечером транспортная инспекция России остановила на границе Московской и Тверской областей и отогнала на штраф-стоянку в Москву. Водителю сообщили, что документы на проезд — неправильные. Пассажиров высадили на автозаправке — никакой информации не дали. Портал Delfi разбирался в ситуации.
„Мы ехали на автобусе Москва-Рига — том, который выезжает после восьми вечера. Только стал засыпать, как нас тормознули на границе Московской и Тверской областей — возле заправки. Стали проверять документы у водителя, — рассказал Delfi пассажир, гражданин Латвии (он отказался называть себя). — Выяснилось, что у водителя чего-то там нет. Нас повыгоняли из автобуса, который отогнали на штраф-стоянку. Делайте что хотите!“