"Ответка" за машины с номерами РФ? Автобус Москва-Рига тормознули под Волоколамском, пассажиров высадили

„Мы ехали на автобусе Москва -Рига — том, который выезжает после восьми вечера. Только стал засыпать, как нас тормознули на границе Московской и Тверской областей — возле заправки. Стали проверять документы у водителя, — рассказал Delfi пассажир, гражданин Латвии (он отказался называть себя). — Выяснилось, что у водителя чего-то там нет. Нас повыгоняли из автобуса, который отогнали на штраф-стоянку. Делайте что хотите!“

Пассажир предполагает, что эта история — „зеркальная ответка“ России на то, что в Латвию теперь не пускают машины с российскими номерами. „То, что в автобусе также ехали граждане России, никого не волнует“, — обращает внимание пассажир По его сведениям, водитель связался с автобусной компанией — обещали на другой день доставить документы в Москву и отвезти всех в Ригу. Те, у кого были деньги, отправились ночевать в гостиницу неподалеку. Что было с оставшимися на стоянке, пассажир не знает.