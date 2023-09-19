23 сентября в Таллинне пройдет Фестиваль яблок

В день начала астрономической осени десятки разных сортов яблок можно будет приобрести прямо у местных хуторян - свои яблоки привезут хутор Ребасе из Ярвамаа, хутор Раудале из Йыгевамаа и сад Аакре с границы Тарту- и Валгамаа. Помимо яблок на фестивале можно будет купить домашний яблочный сок, картофель особых сортов и другие овощи, а также мед, ягоды, заготовки, выпечку и многое другое. Ladies Circle Estonia проведут благотворительную продажу выпечки из яблок.