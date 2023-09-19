AirBaltic открывает новый прямой рейс из Таллинна

Начиная с мая 2024 года рейсы в Бургас будут проходить два раза в неделю - по средам и субботам. Продолжительность полета - 3 часа и 40 минут.

Мартин Гаусс, президент и председатель правления AirBaltic, сказал: „Реагируя на спрос пассажиров и следя за изменениями на рынке, AirBaltic расширяет свою сеть направлений и улучшает авиасообщение в странах Балтии и Тампере, открывая к предстоящему летнему сезону в общей сложности 13 новых направлений. Мы хотим и дальше укреплять наши позиции на рынке“.