Finnair отменяет десятки рейсов в связи с забастовкой

Сотрудники, занимающиеся наземным обслуживанием в аэропорту Хельсинки-Вантаа, в знак протеста сегодня днем покинули свои рабочие места.

Компания заявила, что внимательно следит за ситуацией и будет обновлять информацию на своем сайте. По словам представителей Finnair, пассажиры могут проверить информацию о вылетах и прилетах на сайте местного аэропорта, например, на сайте Finavia Helsinki-Vantaa.