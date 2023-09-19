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19.09.2023, 19:17

Finnair отменяет десятки рейсов в связи с забастовкой

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ФОТО: Shutterstock

Национальный авиаперевозчик Finnair отменяет десятки рейсов из-за забастовки работников наземных служб, пишет YLE со ссылкой на пресс-релиз компании.

Также ожидаются задержки и перегруженность рейсов.

Полный список отмененных рейсов указан на сайте компании.

Сотрудники, занимающиеся наземным обслуживанием в аэропорту Хельсинки-Вантаа, в знак протеста сегодня днем покинули свои рабочие места.

Компания заявила, что внимательно следит за ситуацией и будет обновлять информацию на своем сайте. По словам представителей Finnair, пассажиры могут проверить информацию о вылетах и прилетах на сайте местного аэропорта, например, на сайте Finavia Helsinki-Vantaa.

Ранее в сообщениях авиакомпании говорилось, что клиентов будут информировать напрямую.

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