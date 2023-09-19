19.09.2023, 19:17
Finnair отменяет десятки рейсов в связи с забастовкой(1)
Также ожидаются задержки и перегруженность рейсов.
Полный список отмененных рейсов указан на сайте компании.
Сотрудники, занимающиеся наземным обслуживанием в аэропорту Хельсинки-Вантаа, в знак протеста сегодня днем покинули свои рабочие места.
Компания заявила, что внимательно следит за ситуацией и будет обновлять информацию на своем сайте. По словам представителей Finnair, пассажиры могут проверить информацию о вылетах и прилетах на сайте местного аэропорта, например, на сайте Finavia Helsinki-Vantaa.
Ранее в сообщениях авиакомпании говорилось, что клиентов будут информировать напрямую.