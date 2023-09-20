В Вильнюсе установили огромную скульптуру волка. Через пару дней ее торжественно сожгут

Соломенная скульптура волка появилась у моста Миндаугаса в Вильнюсе в минувшую пятницу, 15 сентября. Простоит она до 22 сентября, когда ее торжественно сожгут.

Таким необычным образом горожане и гости города отметят не только день осеннего равноденствия, но и 700-летие литовской столицы. Именно поэтому у моста установили скульптура волка - символа Вильнюса. Волк – символ мироздания, уничтожения мира и обновления - это сильное и мощное дикое животное, о важности которого в литовской культуре свидетельствуют различные поговорки, сказки и легенды.