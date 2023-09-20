В Художественном зале Рийгикогу открывается персональная выставка графика Кадри Тоом(2)
По словам председателя комиссии Рийгикогу по культуре Хельо Пикхоф, выставка расширяет мышление зрителя и привлекает его внимание к явлениям, происходящим – по отсылке художника в названии выставки – под землей и на земле.
„Представленные на выставке произведения отражают стремление человека вмешиваться в природные процессы, формировать и копировать их“, – отметилa Пикхоф, ссылаясь на оценку критиков.
Творчество Кадри Тоом опирается на использование экспериментальной современной графики. Интерес для нее представляют темы, связанные с жилой средой и пространством. В основе последних работ художницы лежат ландшафты – будь то на экранах, в городском пространстве или на периферийных полях. Лейтмотивом ее творчества являются коллажные натюрморты, отражающие образ мышления современного человека и его восприятие пространства.
Графические виды Кадри Тоом словно формируют силуэт виднеющегося на горизонте ландшафта, в котором происходит игра с архитектоникой, архитектурой и мутирующей растительностью. Детство художницы прошло в Южной Эстонии в окружении округлых озер и холмистой местности. Этот опыт оказал значительное влияние на Тоом и на ее творчество. В своих работах Тоом использует графические и фотографические техники, комбинируя их с цветными поверхностями. Творчеству художницы характерно стремление отойти от традиционных форм графики.
Тоом является членом Эстонского союза художников и Объединения свободных графиков Эстонии. Она также обучает студентов на курсах свободной графики Эстонской художественной академии и Тартуской высшей художественной школы Паллас. Кадри Тоом закончила отделение живописи Тартуской высшей художественной школы в 2006 году и получила магистерскую степень на отделении графики Эстонской художественной академии в 2009 году. Во время учебы в качестве стипендиата Эразмуса она проходила дополнительное обучение в Саймааской прикладной высшей школе (Saimaa University of Applied Sciences) в Финляндии. По окончании обучения она принимала участие в различных резидентурах, международных художественных проектах и мастерских. Помимо Эстонии, ее персональные выставки проходили в Латвии, Финляндии, Швеции, Германии, Швейцарии и Чехии.
Выставка будет открыта до 17 ноября. Посетить ее можно по рабочим дням с 10:00 до 16:00. Для того, чтобы пройти в замок Тоомпеа, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Выставки в Художественном зале замка Тоомпеа курирует Эстонский союз художников в сотрудничестве с Канцелярией Рийгикогу.