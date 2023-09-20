В Художественном зале Рийгикогу открывается персональная выставка графика Кадри Тоом

По словам председателя комиссии Рийгикогу по культуре Хельо Пикхоф, выставка расширяет мышление зрителя и привлекает его внимание к явлениям, происходящим – по отсылке художника в названии выставки – под землей и на земле.

„Представленные на выставке произведения отражают стремление человека вмешиваться в природные процессы, формировать и копировать их“, – отметилa Пикхоф, ссылаясь на оценку критиков.

Творчество Кадри Тоом опирается на использование экспериментальной современной графики. Интерес для нее представляют темы, связанные с жилой средой и пространством. В основе последних работ художницы лежат ландшафты – будь то на экранах, в городском пространстве или на периферийных полях. Лейтмотивом ее творчества являются коллажные натюрморты, отражающие образ мышления современного человека и его восприятие пространства.

Графические виды Кадри Тоом словно формируют силуэт виднеющегося на горизонте ландшафта, в котором происходит игра с архитектоникой, архитектурой и мутирующей растительностью. Детство художницы прошло в Южной Эстонии в окружении округлых озер и холмистой местности. Этот опыт оказал значительное влияние на Тоом и на ее творчество. В своих работах Тоом использует графические и фотографические техники, комбинируя их с цветными поверхностями. Творчеству художницы характерно стремление отойти от традиционных форм графики.