Во французском Кольмаре защитники природы провели акцию, после которой в реке погибла рыба

Каналы Лош в историческом центре эльзасского города внезапно окрасились в флуоресцентный зеленый цвет, как и Гранд-канал в Венеции в прошлом году. Тогда виновников установить не удалось, а сейчас ответственность за сброс красителя флуоресцеина в воду взяла организация Extinction Rebellion. Участники движения заявляют, что таким образом привлекают внимание общественности к проекту Stocamine, предполагающем захоронение токсичных отходов в бывшей шахте в Виттельсхайме.

Активисты утверждают, что флуоресцеин безопасен для людей, растений и животных. В Чикаго, к примеру, существует традиция отмечать с помощью красителя День святого Патрика в марте, пишет Le Figaro.

С активистами не согласен мэр Кольмара Эрик Штрауманн — он заявил, что после разлива красителя местные жители заметили на поверхности реки Лош большое количество мертвой рыбы. „Обычно такого не наблюдается. Предполагается, что продукт быстро исчезает, но вода все еще зеленая“, — сказал чиновник спустя двое суток после акции. Штрауманн добавил, что муниципалитет подает в суд на людей, выливших краситель в воду. Одного из экоактивистов уже задержали.