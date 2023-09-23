Один из самых известных аэропортов мира планирует отказаться от проверки паспортов
Со следующего года путешествовать через один из самых лучших аэропортов мира станет еще легче и приятнее.
Начиная с 2024 года в сингапурском аэропорту Чанги планируют внедрить автоматизированные иммиграционные проверки, которые позволят путешественникам покидать город-государство без паспорта, используя только биометрические данные.
„Сингапур — одна из первых стран в мире, которая введен в использование автоматические проверки, не требующие предъявления паспорта“, — заявила в минувший понедельник министр по связям с общественностью Жозефина Тео на сессии парламента, в ходе которой было принято несколько изменений в иммиграционном законодательстве Сингапура.
Биометрические технологии, наряду с программным обеспечением для распознавания лиц, уже используются в Чанги. Однако предстоящие изменения уменьшат необходимость неоднократно предъявлять свои проездные документы в пунктах проверки и сделают процедуру более гладкой и удобной.
Биометрия используется для создания унифицированных средств аутентификации, которые используются на различных автоматизированных пунктах проверки - от сдачи багажа до посадки. Это изменение устраняет необходимость в физических проездных документах, таких как посадочные билеты и паспорта.
Сингапурский аэропорт Чанги, который часто называют лучшим в мире, а также одним из самых загруженных аэропортов, обслуживает более 100 авиакомпаний, выполняющих рейсы в 400 городов в сто стран мира.
В июне этого года аэропорт Чанги обслужил 5,12 миллиона пассажиров, превысив отметку в 5 миллионов впервые с момента вспышки пандемии Covid-19 в 2020 году. „Наши иммиграционные системы должны быть в состоянии эффективно управлять этим большим и растущим потоком путешественников“, — отметила министр.
Шаг в будущее?
По мнению экспертов, по всему миру постепенно начинает распространяться более беспрепятственный туризм, а биометрическая идентификация вскоре может стать реальностью в сфере путешествий.
В 2018 году в международном аэропорту Дубая были представлены биометрические туннели „Умные ворота“, которые всего за пять секунд используют распознавание лиц для проверки личности пассажиров. При этом для аутентификации также используются отпечатки пальцев или сканирование лиц.
Подобная технология распознавания лиц в некоторой степени уже используется в международных аэропортах Гонконга, Токио, Дели, лондонском Хитроу и парижском аэропорту имени Шарля де Голля.
Цифровые удостоверения личности, соответствующие стандартам Международной организации гражданской авиации (ИКАО), позволяют путешествовать, используя безопасную цифровую версию паспорта, установленную на мобильный телефон.
В Соединенных Штатах такие крупные авиакомпании, как American Airlines, United и Delta уже несколько лет экспериментируют с биометрической регистрацией, сдачей багажа и выходами на посадку в некоторых аэропортах.