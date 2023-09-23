Один из самых известных аэропортов мира планирует отказаться от проверки паспортов

Начиная с 2024 года в сингапурском аэропорту Чанги планируют внедрить автоматизированные иммиграционные проверки, которые позволят путешественникам покидать город-государство без паспорта, используя только биометрические данные.

„Сингапур — одна из первых стран в мире, которая введен в использование автоматические проверки, не требующие предъявления паспорта“, — заявила в минувший понедельник министр по связям с общественностью Жозефина Тео на сессии парламента, в ходе которой было принято несколько изменений в иммиграционном законодательстве Сингапура.

Биометрические технологии, наряду с программным обеспечением для распознавания лиц, уже используются в Чанги. Однако предстоящие изменения уменьшат необходимость неоднократно предъявлять свои проездные документы в пунктах проверки и сделают процедуру более гладкой и удобной.

Биометрия используется для создания унифицированных средств аутентификации, которые используются на различных автоматизированных пунктах проверки - от сдачи багажа до посадки. Это изменение устраняет необходимость в физических проездных документах, таких как посадочные билеты и паспорта.

Сингапурский аэропорт Чанги, который часто называют лучшим в мире, а также одним из самых загруженных аэропортов, обслуживает более 100 авиакомпаний, выполняющих рейсы в 400 городов в сто стран мира.

В июне этого года аэропорт Чанги обслужил 5,12 миллиона пассажиров, превысив отметку в 5 миллионов впервые с момента вспышки пандемии Covid-19 в 2020 году. „Наши иммиграционные системы должны быть в состоянии эффективно управлять этим большим и растущим потоком путешественников“, — отметила министр.

Шаг в будущее?

По мнению экспертов, по всему миру постепенно начинает распространяться более беспрепятственный туризм, а биометрическая идентификация вскоре может стать реальностью в сфере путешествий.