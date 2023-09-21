В Германии жители строят „Пирамиду времени“. Ее закончат в 3183 году

Пирамида будет состоять из 120 бетонных блоков, которые добавляют один раз в десятилетие с 1993 года. В итоге получится масштабное сооружение высотой около 7 метров.

Художник, задумавший проект, умер в 2018 году, однако после его смерти городские власти основали Фонд „Пирамиды времени“, чтобы финансировать произведения искусства после его жизни.

Проект исследует влияние времени на разные поколения. Один из жителей города рассказал, что посещает каждую церемонию закладки бетонного блока с 1993 года.