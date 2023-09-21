Фестиваль Porikuu: множество мероприятий в удивительных местах, куда обычно не так просто попасть

Программа знакомящего с Северо-Западной Эстонией фестиваля Porikuu включает более 45 различных мероприятий как для любителей культуры, гастрономии, природы, спорта, так и для увлекающихся ремеслами. По словам проектного руководителя фестиваля Карет Шёнберг, мероприятия, запланированные от столицы до Хаапсалу, предложат настоящие местные впечатления для всей семьи, а проходить они будут в таких местах, куда обычные гости и туристы так просто попасть не могут. При этом многие мероприятия фестиваля бесплатны, а программа постоянно пополняется.



„Программа этого года включает в себя местные танцевальные праздники с т.с. изюминкой, что стали весьма популярными в прошлом году, Октоберфест и походы со светильниками, а также есть немало чего-то новенького. Фестиваль открывается веселым семейным мероприятием на центральной площади Кейла и заканчивается Праздником тыквы в Лауласмаа. Между этими событиями вместилось так много разнообразных мероприятий для всей семьи, что наверняка каждый найдет что-то по своему вкусу“, — говорит Шенберг.



„Помимо многочисленных событий, в этом году впервые состоится географическая игра в прятки и в резиновых сапогах, которую назвали игра Porikuu на северо-западе Эстонии и главным призом которой станет подарочная карта на 100 евро в ресторане впечатлений Lahepere Villa, рекомендованный гидом Мишлен 2022 и 2023 годов“, — поделилась планами Шенберг.



Фестиваль стартует вечером 30 сентября на центральной площади Кейла. „На ярком празднике открытия будет звучать живая музыка, пройдет мощное танцевальное и световое шоу, а также состоится самая большая – причем не только в Эстонии а, возможно, и в мире – дискотека в резиновых сапогах, которая в прошлом году стала настоящим хитом. Именно желтый резиновый сапог символизирует слякотную погоду во время череды наших фестивальных мероприятий, и – несмотря ни на разные погодные условия, ни на что-то еще – мы не останемся без ярких впечатлений!“ — уверена Шенберг.



В прошлом году Porikuu привлек более 7000 человек как из Эстонии, так и из-за границы, которые открыли для себя Северо-Западную Эстонию. С программой фестиваля и более подробной информацией можно ознакомиться на сайте фестиваля www.porikuu.ee.



В финансировании организации фестиваля задействованы Сельскохозяйственный фонд развития деревенской жизни Европы и самоуправления региона.