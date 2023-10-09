ФОТО И ВИДЕО | Смотрите, как выглядит обновленная улица Вана-Каламая с высоты птичьего полета! Большой обзор от архитектурного критика

О реконструированной улице, открытие которой сопровождалось в сентябре трехдневным фестивалем, рассказала для Eesti Ekspress архитектурный критик Карин Паулус.
По улице с блаженными выражениями лиц прогуливаются пары с колясками и без, чинно шествуют пенсионеры, специально пришедшие полюбоваться красотой, дети шумят на площадке, водители на всякий случай ездят осторожно, словно, заходя в воду, впервые касаются ее кончиками пальцев. Светло-коричневые и серые тона, ржавого цвета металл в сочетании с деревом и камнем, самая разнообразная городская мебель и новый подход к организации дорожного движения: теперь все это вместе можно увидеть на улочке, которая когда-то казалась совершенно невзрачной.