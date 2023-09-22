Туроператор Join UP! Baltic: Турция вновь стала самым популярным направлением отдыха у жителей Эстонии

Летом 2023 года самым популярным летним направлением осталась Турция, куда отправились почти 50% всех путешественников. Египет и Черногория были другими местами для летнего отдыха, которые в этом сезоне Join UP! Baltic предлагал путешественникам из стран Балтии. Черногория и Египет были доступны летом как новый продукт на туристическом рынке в этом году и завоевали популярность среди путешественников из стран Балтии.

В целом в этом году более трети путешественников (37%) составили семьи с детьми. Наибольшая часть путешественников (почти 40%) находится в возрастной группе от 36 до 49 лет.

„В качестве нового летнего направления, альтернативы жаркой Европе, этим летом мы вывели на рынок возможность поехать в Египет в летний сезон. Туроператор Join UP!™, под которым работает бренд Join UP! Baltic, организовывает поездки в течение всего года из других стран с 2014 года. Туры в Египет, Шарм-эль-Шейх с Join UP! Baltic доступны из Вильнюса и Таллинна, также были выбраны путешественниками из Риги. Мы наблюдаем, что погода в стереотипно жарком Египте даже менее жаркая и более приятная, чем в некоторых местах Европы. И мы думаем, что в следующем году летний Египет будет становиться все более популярным среди путешественников из стран Балтии, особенно из-за растущей жары в Европе летом. Следующим летом мы планируем запустить летние туры в Шарм-эль-Шейх также из Риги. Теплое море с невероятной морской жизнью, красивыми закатами и конкурентоспособными ценами привлекает клиентов все чаще и чаще выбирать Египет в качестве места для летнего отдыха.