Туроператор Join UP! Baltic: Турция вновь стала самым популярным направлением отдыха у жителей Эстонии
Туроператор Join UP! Baltic, начавший активную деятельность в Латвии, Литве и Эстонии в апреле 2022 года, этим летом обслужил на 42% больше клиентов, чем годом ранее. Всего в этом году компания организовала туры в Турцию, Египет и Черногорию для 85 000 туристов из стран Балтии.
Летом 2023 года самым популярным летним направлением осталась Турция, куда отправились почти 50% всех путешественников. Египет и Черногория были другими местами для летнего отдыха, которые в этом сезоне Join UP! Baltic предлагал путешественникам из стран Балтии. Черногория и Египет были доступны летом как новый продукт на туристическом рынке в этом году и завоевали популярность среди путешественников из стран Балтии.
В целом в этом году более трети путешественников (37%) составили семьи с детьми. Наибольшая часть путешественников (почти 40%) находится в возрастной группе от 36 до 49 лет.
„В качестве нового летнего направления, альтернативы жаркой Европе, этим летом мы вывели на рынок возможность поехать в Египет в летний сезон. Туроператор Join UP!™, под которым работает бренд Join UP! Baltic, организовывает поездки в течение всего года из других стран с 2014 года. Туры в Египет, Шарм-эль-Шейх с Join UP! Baltic доступны из Вильнюса и Таллинна, также были выбраны путешественниками из Риги. Мы наблюдаем, что погода в стереотипно жарком Египте даже менее жаркая и более приятная, чем в некоторых местах Европы. И мы думаем, что в следующем году летний Египет будет становиться все более популярным среди путешественников из стран Балтии, особенно из-за растущей жары в Европе летом. Следующим летом мы планируем запустить летние туры в Шарм-эль-Шейх также из Риги. Теплое море с невероятной морской жизнью, красивыми закатами и конкурентоспособными ценами привлекает клиентов все чаще и чаще выбирать Египет в качестве места для летнего отдыха.
Также мы видим, что этим летом Черногория становится все более популярным и востребованным направлением. Черногория предлагает более приятную и комфортную температуру воздуха, чем где-либо в Европе, чудесные природные ландшафты, горы и отдых на берегу моря. Было около 26-30 градусов (в то время как в других странах Европы было около 40 и выше), в горах летом температура ниже, но все равно очень летняя. Туры в Черногорию организуются с мая до середины сентября при сотрудничестве с авиакомпанией „Air Montenegro“, — рассказывает Сабина Сайковская, генеральный директор и член правления Join UP! Baltic.
С.Сайковская отмечает, что Join UP! Baltic, будучи новичком на балтийском рынке, делает дополнительные шаги, чтобы выделиться как в продукции, так и в использовании новых технологий и современных решений для клиентов. „Наш продукт должен быть не только сильным и иметь конкурентоспособную цену, чтобы завоевать доверие наших путешественников и партнеров, но также мы ищем способы представить новинки на рынке, внедряя инновационные технологии, чтобы сделать путешествия более удобными для наших клиентов. У нас уже есть наше собственное приложение, в котором можно купить поездку, и теперь мы первые в странах Балтии, у которых есть живая поддержка клиентов через популярные мессенджеры, такие как Facebook Messenger, Telegram, Viber – „Путеводитель в кармане“.Теперь каждый путешественник может общаться с гидом на своем языке через удобный для них канал связи“, - добавляет С.Сайковская.
Join UP! Baltic работает с брендом одного из ведущих украинских туроператоров Join UP!™, имеющего 13-летний опыт работы в сфере туризма. Join UP! — украинская частная компания, семейный бизнес, штаб-квартира которой находится в Киеве. Join UP!™ — это инициативная и дальновидная компания, которая работает уже более 12 лет и имеет опыт работы в Украине и за рубежом. Это также один из ведущих туристических брендов в Украине с доказанными достижениями. Бренд Join UP!™ развивается в других странах и работает в Украине с 2010 года, в Молдове с 2018 года, в Латвии, Литве, Эстонии и Казахстане с 2022 года, а в 2023 году Join UP! начала активную деятельность в Польше и Румынии.
Туровые полеты Join UP! Baltic в Египет выполняются авиакомпанией группы - украинской авиакомпанией SkyUp Airlines. Join UP!™, и авиакомпания SkyUp Airlines входят в группу компаний UPfamily. Для других направлений Join UP! Baltic сотрудничает с другими авиакомпаниями, например, на Тенерифе летает airBaltic, в Черногорию — „Air Montenegro“, в Турцию рейсы осуществляют Corendon Airlines и Taliwind.