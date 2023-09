Туроператор Join UP! Baltic: Турция вновь стала самым популярным направлением отдыха у жителей Эстонии

С.Сайковская отмечает, что Join UP! Baltic, будучи новичком на балтийском рынке, делает дополнительные шаги, чтобы выделиться как в продукции, так и в использовании новых технологий и современных решений для клиентов. „Наш продукт должен быть не только сильным и иметь конкурентоспособную цену, чтобы завоевать доверие наших путешественников и партнеров, но также мы ищем способы представить новинки на рынке, внедряя инновационные технологии, чтобы сделать путешествия более удобными для наших клиентов. У нас уже есть наше собственное приложение, в котором можно купить поездку, и теперь мы первые в странах Балтии, у которых есть живая поддержка клиентов через популярные мессенджеры, такие как Facebook Messenger, Telegram, Viber – „Путеводитель в кармане“.Теперь каждый путешественник может общаться с гидом на своем языке через удобный для них канал связи“, - добавляет С.Сайковская.

Join UP! Baltic работает с брендом одного из ведущих украинских туроператоров Join UP!™, имеющего 13-летний опыт работы в сфере туризма. Join UP! — украинская частная компания, семейный бизнес, штаб-квартира которой находится в Киеве. Join UP!™ — это инициативная и дальновидная компания, которая работает уже более 12 лет и имеет опыт работы в Украине и за рубежом. Это также один из ведущих туристических брендов в Украине с доказанными достижениями. Бренд Join UP!™ развивается в других странах и работает в Украине с 2010 года, в Молдове с 2018 года, в Латвии, Литве, Эстонии и Казахстане с 2022 года, а в 2023 году Join UP! начала активную деятельность в Польше и Румынии.