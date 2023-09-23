ВСЕЭСТОНСКАЯ КАРТА | Где у нас лучшие места для купания?(2)
На обращение Земельного департамента отметить на карте любимое место для купания этим летом активно откликнулись, всего на карте было отмечено 384 таких места.
Самые любимые морские пляжи Эстонии – Кунда и Высу – расположены в Ляэне-Вирумаа. Пляж Кунда, занявший первое место, завоевал сердца летних отдыхающих своим чистым и красивым песчаным берегом, его даже называют Эстонской Ибицей.
Больше всего пляжей отмечено на Сааремаа – всего их 21, из них 16 расположены на Сааремаа, 3 – на Муху, 1 – в Кесселаи и 1 – в Вилсанди. В Харьюмаа отмечено 14 различных пляжей, самым популярным из которых стал Клоогаранна. На Хийумаа отмечено 7 различных пляжей.
В Ляэне-Вирумаа находится также озеро Поркуни, которое славится своей природной красотой и называется волшебным. Всего отмечено 7 пляжей в Ляэне-Вирумаа, 6 в Ида-Вирумаа, по 5 пляжей в Ляэнемаа и Пярнумаа. „Неожиданно было выявлено несколько известных пляжей - Пярну, Пирита и Паралепа, которые вообще не были отмечены“, - подвела итоги последнего дня лета специалист Земельного департамента Анн Рехемаа. Самый популярный из внутренних водоемов – это, конечно, Чудское озеро, а излюбленное место для купания – пляж Каукси.
„С помощью простого задания мы хотели пригласить людей открыть для себя Эстонию, и рады тому, сколько людей приняло участие в приглашении. Были отмечены морские пляжи, малые и большие озера, места для купания вдоль рек, а также болота. Результаты порой весьма неожиданны: невозможно было предсказать, что пляж Кунда станет самым любимым пляжем эстоноземельцев. Например, я в Кунда не купалась, возможно, этот пляж станет моим новым фаворитом. В любом случае, я приглашаю вас использовать карту в будущем, когда вы будете планировать летние поездки“, — добавила Рехемаа.
Целью акции было познакомить людей как с картографическим приложением X-GIS, так и с геопорталом с помощью летних воспоминаний. Теперь, к следующему летнему сезону, уже есть общеэстонская карта мест для купания, на основе которой можно начинать открывать новые места для купания. Зимним купальщикам также стоит следить за информацией из Земельного департамента, ведь в ближайшее время планируется приступить к нанесению на карту мест, где можно моржевать в зимний сезон. Любимые места купания эстоноземельцев можно увидеть по ссылке.
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