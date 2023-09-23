ВСЕЭСТОНСКАЯ КАРТА | Где у нас лучшие места для купания?

Самые любимые морские пляжи Эстонии – Кунда и Высу – расположены в Ляэне-Вирумаа. Пляж Кунда, занявший первое место, завоевал сердца летних отдыхающих своим чистым и красивым песчаным берегом, его даже называют Эстонской Ибицей.

Больше всего пляжей отмечено на Сааремаа – всего их 21, из них 16 расположены на Сааремаа, 3 – на Муху, 1 – в Кесселаи и 1 – в Вилсанди. В Харьюмаа отмечено 14 различных пляжей, самым популярным из которых стал Клоогаранна. На Хийумаа отмечено 7 различных пляжей.

В Ляэне-Вирумаа находится также озеро Поркуни, которое славится своей природной красотой и называется волшебным. Всего отмечено 7 пляжей в Ляэне-Вирумаа, 6 в Ида-Вирумаа, по 5 пляжей в Ляэнемаа и Пярнумаа. „Неожиданно было выявлено несколько известных пляжей - Пярну, Пирита и Паралепа, которые вообще не были отмечены“, - подвела итоги последнего дня лета специалист Земельного департамента Анн Рехемаа. Самый популярный из внутренних водоемов – это, конечно, Чудское озеро, а излюбленное место для купания – пляж Каукси.

„С помощью простого задания мы хотели пригласить людей открыть для себя Эстонию, и рады тому, сколько людей приняло участие в приглашении. Были отмечены морские пляжи, малые и большие озера, места для купания вдоль рек, а также болота. Результаты порой весьма неожиданны: невозможно было предсказать, что пляж Кунда станет самым любимым пляжем эстоноземельцев. Например, я в Кунда не купалась, возможно, этот пляж станет моим новым фаворитом. В любом случае, я приглашаю вас использовать карту в будущем, когда вы будете планировать летние поездки“, — добавила Рехемаа.

TOP 3 морских пляжей Пляж Кунда в Ляэне-Вирумаа (9) Высу (6) Клоога в Харьюмаа (5)

TOP 8 пляжей внутренних водоемов Чудское озеро (18) Озеро Вихула в Ляэне-Вирумаа (7) Озеро Айду в Йыгевамаа (7) Озеро Поркуни в Ляэне-Вирумаа (5) Выртсъярв в Тарту/Вильяндимаа (4) Карьер Валгевялья в Хаапсалу (3) Озеро Вийтна в Ляэне-Вирумаа (3) Озеро Вяйнъярв в Ярвамаа (3)

Любимые городские водоемы Таллинн 6 ( на разных пляжах Копли) Тарту 5 (Эмайыги) Выру 4 (Озеро Тамула) Пярну 2 (Пляж Раэкюла) Курессааре 2 (Порт Роомассааре) Вильянди 2 (Озеро Вильянди и озеро Паала) Нарва-Йыэсуу 2 (пляж) Пайде 2 (озеро)​