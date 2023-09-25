Невероятные фотографии прошлого столетия: смотрите, как в Таллинне зажигали на легендарных вечеринках Vibe!

Тоомас Волькманн, корифей эстонской фотографии, известный и как фэшн-фотограф - важная фигура, запечатлевшая дух времени. В эпоху смартфонов сложно себе представить, насколько свободно чувствовали себя участники вечеринок, на которых первым правилом было „то, что происходит на Vibe - остается на Vibe“. Волькманн же обладал эксклюзивным правом на фотосъемку на этих вечеринках, и на сегодняшний день его архив является уникальным источником информации. Благодаря ему мы сможем вернуться на 25 лет назад и увидеть лица и наряды, прочувствовать настроение и дух свободы, которые царили в клубной жизни страны в конце 90-х-начале 2000-х.