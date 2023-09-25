Невероятные фотографии прошлого столетия: смотрите, как в Таллинне зажигали на легендарных вечеринках Vibe!(5)
Время летит невероятно быстро - уже 25 лет минуло с первых вечеринок Vibe, которые когда-то перевернули с ног на голову представления о клубной жизни в столице, да и по всей стране. Вечером 29 сентября музей современной фотографии Fotografiska устраивает вечеринку в стиле Vibe, чтобы отметить открытие новой выставки Тоомаса Волькманна.
Тоомас Волькманн, корифей эстонской фотографии, известный и как фэшн-фотограф - важная фигура, запечатлевшая дух времени. В эпоху смартфонов сложно себе представить, насколько свободно чувствовали себя участники вечеринок, на которых первым правилом было „то, что происходит на Vibe - остается на Vibe“. Волькманн же обладал эксклюзивным правом на фотосъемку на этих вечеринках, и на сегодняшний день его архив является уникальным источником информации. Благодаря ему мы сможем вернуться на 25 лет назад и увидеть лица и наряды, прочувствовать настроение и дух свободы, которые царили в клубной жизни страны в конце 90-х-начале 2000-х.
Фотографии с Vibe станут частью экспозиции наиболее масштабной личной выставки фоторабот Волькманна, которая откроется 27 сентября.
В пятницу, 29 сентября, в честь открытия выставки Fotografiska устраивает масштабную вечеринку „täis minevik“, которая охватит четыре этажа здания Fotografiska в Теллискиви. В течение вечера на сцене сменятся 9 диджеев, в том числе хаус диджей-дуэт Rulers of the Deep, которые выступали еще на легендарных вечеринках Vibe. Все желающие также смогут посетить и выставку фоторабот Волькманна.
Билеты на мероприятие можно приобрести здесь.