Куда отправиться в путешествие этой осенью? Самые красивые места в Европе, где можно насладиться яркими осенними красками

Осень - не время для грусти. Почему бы не отправиться в романтическое путешествие по Европе, чтобы насладиться яркими красками этого времени года? Euronews выделил семь лучших направлений, куда стоит поехать этой осенью

7. Озеро Блед, Словения

На озере Блед, с которого открывается один из самых впечатляющих видов на горы, расположен единственный в стране природный остров. Прогулка вокруг озера займёт около 1,5 часов: и у вас будет достаточно времени, чтобы надышаться свежим осенним воздухом.

Хотя в осенние месяцы вода слишком холодная для купания, вы можете взять напрокат лодку и переплыть водоём на ней. Только не забудьте зарядить телефон - фотографии здесь на вес золота для Instagram.

6. Озёрный край, Англия

Посетив Озёрный край, вы поймёте, почему это место вдохновляло многих поэтов-романтиков, от Сэмюэла Тейлора Кольриджа до Уильяма Вордсворта, своими захватывающими дух видами. Этот заповедный уголок северной Англии с 2017 года является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Отправляйтесь в Баттермир рано утром в ясную погоду и полюбуйтесь зеркальным озером, в котором отражается осенняя листва. Во второй половине дня съездите к Конистон-Уотер (Coniston Water), где можно увидеть сочетание вечнозелёных и листопадных растений.

5. Пертшир, Шотландия

Пожалуй, нигде не бывает такой осени, как в Шотландии. А в графстве Пертшир (также известном как Перт), где высокогорье резко сменяется низинами, есть буковая изгородь Мейклеур (Meikleour). Она занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая живая изгородь в мире.

Местный лес Эрмитаж (The Hermitage), принадлежащий Национальному фонду, осенью приобретает насыщенные золотистые и рыжие оттенки. Ещё здесь есть старинные лесные домики и водопад.

Если впечатлений от этих красот вам не хватит, продолжайте путь в Зачарованный лес в Питлохри. Так его прозвали неслучайно: в это время года там можно наблюдать магию природы в действии.

4. Замок Нойшванштайн, Бавария, Германия