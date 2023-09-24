Заказали одно, получили другое: за отдых в Египте пришлось доплачивать. Департамент удовлетворит жалобу лишь частично

Туристка купила семейный пакет отдыха в Египет у туроператора Coral Travel. Во время бронирования она уточнила, что ей очень важно наличие большого семейного номера, в котором были бы две отдельные комнаты - из-за храпа супруга спать с ним в одном помещении не представляется возможным. Именно по этой причине выбор туристки пал на семейный номер в отеле Hawaii Riviera Resort and Aqua Park, поскольку, согласно информации на сайте туроператора, в этом отеле как раз были семейные номера с двумя отдельными комнатами. Каково же было удивление туристки и ее семьи, когда, прибыл на место, их ждал номер, представляющий собой одну большую комнату.

Туристка немедленно обратилась с проблемой к туроператору, который предложил ей обменять семейный номер на два отдельных стандартных номера, но с доплатой 25 евро за ночь. Она отказалась, но при этом смогла договориться с отелем, чтобы их семейный номер заменили на бунгало, за который нужно будет доплатить 13 евро за ночь.

Согласно заявлению, поданному в Комиссию по потребительским спорам, туристка потребовала от Coral Travel возместить ей компенсацию в размере 459 евро за несоответствующую услугу - изначально вместо стандартного номера она выбрала семейный номер большего размера с двумя отдельными комнатами, как и обещал туроператор. Однако в реальности же оказалось, что это одна большая комната. В итоге туристам пришлось доплатить отелю примерно на 140 евро больше, чтобы разместиться в бунгало с двумя отдельными комнатами.

Туроператор ответил Комиссии по потребительским спорам, что в семейном номере комнаты формально разделены, но не дверью или перегородкой. По словам представителя туроператора, туристка отдельно не уточнила перед поездкой, что ей обязательно нужны две отдельный комнаты, иначе бы консультант по путешествиям это легко смог организовать. По мнению Coral Travel, они не виноваты в нанесенном ущербе, но готовы урегулировать спор компромиссным путем и компенсировать 160 евро.