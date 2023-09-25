В Исландии собираются ввести налог для туристов

Деньги, которые будут собирать с иностранцев, планируют потратить на реализацию проектов в области экологии и устойчивого развития. „Туризм в Исландии действительно вырос в геометрической прогрессии за последнее десятилетие, и это, очевидно, оказывает влияние, в том числе, и на климат“, — сказала премьер-министр страны Катрин Якобсдоуттир.

Власти Исландии уже сотрудничают с туристическими компаниями, чтобы сделать жизнь в стране экологически безопасной, – например, переводят весь транспорт на электрический. И это не единственный проект, который они планируют реализовать вместе.

Туристические налоги в популярных странах и городах – обычная практика. Они уже действуют во многих локациях в Европе и Азии.