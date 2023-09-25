В Литве фермер предлагает горожанам переночевать на сене и неплохо на этом зарабатывает

„На недостаток денег жалуются лишь лентяи, которые ничего не делают“, – сказала Гружаускене, которая в Биржайском районе прославилась своей оригинальностью.

В деревне Киркилай, на ул. Яжерелё, во дворе своей усадьбы она устроила кемпинг для отдыхающих Prie įgriuvėlės, и разными способами зарабатывает на туристах. К ней едут латыши, эстонцы, поляки, немцы, скандинавы и немало литовцев.

„Людям надоели обычные гостиницы. Им хочется чего-то нового“, – сказала Она Гружаускене.

Она сдает в аренду туристам все, что есть рядом с ее домом. „Можно ночевать в амбаре, на набитых сеном матрасах, а можно прямо на сене“, – предлагает хозяйка.

Эта женщина могла бы смело ездить по литовским деревням и рассказывать местным жителям, „как заработать на глупых туристах“.

Она удивлена тем, что туристов поражают самые элементарные вещи в деревне - куры, петухи, утки, коровы, козы, стога сена, вода из колодца и др.

„В больших городах выросло такое поколение, которое не знакомо с селом. Они не видели ни домашних животных, ни как мы еду готовим. Им все интересно, их все удивляет“, – сказала Она и ее это радует.

Ей нравится принимать туристов и рассказывать им о жизни в деревне да еще и получать за это деньги.

„Это место, где вы можете весело провести время около озера, научиться ремеслам и попробовать разные блюда. Здесь учат вязать на граблях, ткать ковры на велосипедном колесе, стричь овец, очищать шерсть, прясть пряжу“, – рекламируется Она в интернете.

Ночь она предлагает провести в кемпинге рядом со своим домом.

„Кроватей, как в обычных гостиницах, у меня нет. Таких мест для ночлега и без того много вокруг Биржай, у меня есть более интересные варианты“, – рассказала Она.

Всех туристов встречает большая скульптура самой хозяйки усадьбы, которую она сделала из старой куклы, парика и свадебного платья.