В Риме для туристов вновь открылся древний дворец, который находился на реставрации 50 лет

Дворец Тиберия или Домус Тибериана, возраст которого оценивается в 2000 лет, был домом правителей древнего города в период Римской империи. Из обширного дворца открывается потрясающий вид на Римский форум внизу.

Последние 50 лет он находился на реставрации - именно столько времени потребовалось реставраторам чтобы укрепить дворец и сделать его безопасным для посетителей. В ходе раскопок также были обнаружено множество древнеримских артефактов.

Хотя домус, или резиденция, назван в честь римского императора Тиберия, археологические исследования относят дворец к чуть более позднему периоду правления Нерона. Считается, что его строительство началось вскоре после Великого пожара Рима, который случился в 64 году нашей эры и спалил 11 из 14 кварталов столицы Римской империи.

После распада Римской империи резиденция веками находилась в запустении, пока в 1500-х годах дворянская семья Фарнезе не разбила вокруг руин обширный сад.

Домус, построенный на северо-западном склоне холма, считается первым настоящим императорским дворцом. Помимо резиденции императора, комплекс включал в себя сады, культовые сооружения, помещения преторианской гвардии, защищавшей правителя, и служебный район для рабочих с видом на Римский форум.

Раскопки и реставрационные работы, проводившиеся также во время пандемии Covid-19, когда в течение нескольких месяцев туризм был минимальным, помогли археологам собрать воедино многовековую историю места, которое долгие годы пребывало в запустении.

Посетители вновь открытого дворца смогут полюбоваться подборкой из сотен найденных артефактов, в том числе предметов из металла и стекла. А также статуями, украшениями и древними монетами.