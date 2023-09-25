В список всемирного наследия включены 42 новых объекта
Сегодня, 25 сентября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершилась 45-я сессия Комитета всемирного наследия. В этом году Комитет включил в Список всемирного наследия ЮНЕСКО 42 новых объекта и одобрил расширение пяти ранее включенных объектов.
По итогам двухнедельной работы Комитет включил в список 42 новых объекта, в том числе 33 культурных и 9 природных. Таким образом, эти объекты будут обеспечены самым высоким уровнем охраны наследия в мире. Они также получат доступ к новым возможностям технической и финансовой поддержки со стороны ЮНЕСКО. Таким образом, число объектов всемирного наследия в 168 странах достигло 1199. Комитет всемирного наследия также одобрил расширение территории пяти объектов и провел оценку состояния сохранности 263 объектов, уже включенных в Список.
На этой сессии Комитета в Эр-Рияде присутствовали представители 195 государств-сторон Конвенции об охране всемирного наследия и около 300 организаций гражданского общества. Совместными усилиями они разрабатывали решения ключевых глобальных проблем, стоящих перед наследием: изменение климата, урбанизация и демографическая нагрузка, вооруженные конфликты и массовый туризм.
ЮНЕСКО также представила исследования и инновационные решения в области сохранения, управления и повышения осведомленности общественности об объектах, такие как иммерсивный инструмент „Dive Into Heritage“, который к 2025 году позволит широкой общественности изучать объекты всемирного наследия в режиме онлайн.
Также шесть объектов всемирного наследия в Кот-д'Ивуаре, Гане, Египте, Гаити, на Маршалловых островах и Шри-Ланке получили финансирование от международных фондов на общую сумму 336 тыс. долл. для поддержки местных проектов по сохранению наследия. В 2022 и 2023 годах такую финансовую помощь уже получили более тридцати объектов на общую сумму свыше 1 млн долларов.
Знаменательный год для африканского наследия
В этом году в Список всемирного наследия было включено пять новых объектов из Африки, что позволило преодолеть символический рубеж в 100 объектов. Впервые в Список были включены два объекта в Руанде: „Национальный парк Ньюнгве“ и „Мемориальные комплексы геноцида: Ньямата, Мурамби, Гисози и Бисеро“. Эта сессия также ознаменовалась исключением из Списка всемирного наследия, находящегося под угрозой, объекта „Захоронение королей Буганда в Касуби“ после амбициозного проекта реставрации, осуществленного Угандой и местным населением при поддержке ЮНЕСКО.
В целях дальнейшего увеличения количества объектов африканского наследия в Списке всемирного наследия государства-стороны Конвенции приняли разработанную ЮНЕСКО стратегию для этого континента. Эта стратегия позволит оказывать более эффективную поддержку африканским государствам в реализации местных проектов по сохранению наследия и в подготовке номинационных досье на включение в Список всемирного наследия.
Два объекта включены в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой
В ходе сессии в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, были включены два украинских объекта из-за угроз, связанных с бомбардировками: „Софийский собор и связанные с ним монастырские строения, Киево-Печерская лавра“ и „Ансамбль исторического центра Львова“. Включение этих двух объектов дополнило включение объекта „Исторический центр Одессы“, уже включенного в Список в январе 2023 года по той же причине.
Включение в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, будет способствовать дальнейшему укреплению местных мер по сохранению объекта. Кроме того, оно открывает возможности для получения международной технической и финансовой поддержки, а также обращает внимание всех 195 государств-участников Конвенции на важность оказания помощи в охране этих объектов.
Признание мемориальных объектов
В ходе сессии в Список всемирного наследия были включены 3 мемориальных объекта, связанных с недавними конфликтами: „Музей и Мемориальный комплекс ЭСМА, бывший подпольный центр содержания под стражей, пыток и истребления“ (Аргентина), „Мемориальные комплексы геноцида: Ньямата, Мурамби, Гисози и Бисеро“ (Руанда) и „Погребальные и мемориальные комплексы Первой мировой войны (Западный фронт)“ (Бельгия, Франция).
Мемориальные объекты — это места, в которых произошло событие, о котором страна и ее народ или часть ее сообществ хотели бы помнить. Доступные или сделанные доступными для общественности, они являются местами примирения, созерцания и размышлений. Включение мемориальных объектов в Список всемирного наследия придает им универсальный характер и признает их вклад в мирные процессы.
Полный список новых объектов ЮНЕСКО можно посмотреть ЗДЕСЬ.