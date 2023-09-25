В список всемирного наследия включены 42 новых объекта

По итогам двухнедельной работы Комитет включил в список 42 новых объекта, в том числе 33 культурных и 9 природных. Таким образом, эти объекты будут обеспечены самым высоким уровнем охраны наследия в мире. Они также получат доступ к новым возможностям технической и финансовой поддержки со стороны ЮНЕСКО. Таким образом, число объектов всемирного наследия в 168 странах достигло 1199. Комитет всемирного наследия также одобрил расширение территории пяти объектов и провел оценку состояния сохранности 263 объектов, уже включенных в Список.

На этой сессии Комитета в Эр-Рияде присутствовали представители 195 государств-сторон Конвенции об охране всемирного наследия и около 300 организаций гражданского общества. Совместными усилиями они разрабатывали решения ключевых глобальных проблем, стоящих перед наследием: изменение климата, урбанизация и демографическая нагрузка, вооруженные конфликты и массовый туризм.

ЮНЕСКО также представила исследования и инновационные решения в области сохранения, управления и повышения осведомленности общественности об объектах, такие как иммерсивный инструмент „Dive Into Heritage“, который к 2025 году позволит широкой общественности изучать объекты всемирного наследия в режиме онлайн.



Также шесть объектов всемирного наследия в Кот-д'Ивуаре, Гане, Египте, Гаити, на Маршалловых островах и Шри-Ланке получили финансирование от международных фондов на общую сумму 336 тыс. долл. для поддержки местных проектов по сохранению наследия. В 2022 и 2023 годах такую финансовую помощь уже получили более тридцати объектов на общую сумму свыше 1 млн долларов.

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