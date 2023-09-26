"Вне рамок. Лейс, Табака, Рожанскайте“: новая выставка в KUMU расскажет о творчестве выдающихся балтийских художниц

Лейс, Табака и Рожанскайте были неординарными художницами для советской Эстонии, Латвии и Литвы. Все трое противостояли правилам современного им мира искусства. Для их творчества характерны необычная самопрезентация, а также оригинальное отображение окружающего пространства и сущности художника. Они работали в один период, и их произведения успешно вступают в диалог, но в то же время не чрезмерно похожи друг на друга. Насколько известно исследователям, они не контактировали в период активной деятельности, так что выставка фигурально знакомит их впервые.

„Ранние полуабстрактные фигуры Лейс бросают вызов оптическому восприятию, в то время как композиции из растений и людей в космическом пространстве подрывают основы иерархий жизненных форм. Табака известна своими крупными фигуративными полотнами, зачастую кинематографичными. Рожанскайте выходит из рамы и в прямом, и в метафорическом смысле, раскрывая внутреннее пространство своих ассамбляжей. В определенном смысле именно Малле Лейс объединяет всех троих: ее раннее творчество ближе к Рожанскайте, а более поздние картины – к Табаке“, – рассказывает куратор Ану Аллас.

„Название „Вне рамок“ указывает на рамки, раздвинутые работами всех троих художниц, а также на новый горизонт для интерпретации, возникающий при их взаимодействии. Более того, в творчестве всех троих можно найти множество главных героинь, выходящих из полотна или поворачивающихся спиной к зрителю, которые создают визуальные метафоры ухода и перемещения на новую территорию. С другой стороны, эти художницы часто экспериментируют со структурой, состоящей из нескольких рам, что расшатывает представление о стабильной и недвусмысленной реальности“, – дополняет куратор Лайма Крейвите.