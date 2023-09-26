"Вне рамок. Лейс, Табака, Рожанскайте“: новая выставка в KUMU расскажет о творчестве выдающихся балтийских художниц(2)
Лейс, Табака и Рожанскайте были неординарными художницами для советской Эстонии, Латвии и Литвы. Все трое противостояли правилам современного им мира искусства. Для их творчества характерны необычная самопрезентация, а также оригинальное отображение окружающего пространства и сущности художника. Они работали в один период, и их произведения успешно вступают в диалог, но в то же время не чрезмерно похожи друг на друга. Насколько известно исследователям, они не контактировали в период активной деятельности, так что выставка фигурально знакомит их впервые.
„Ранние полуабстрактные фигуры Лейс бросают вызов оптическому восприятию, в то время как композиции из растений и людей в космическом пространстве подрывают основы иерархий жизненных форм. Табака известна своими крупными фигуративными полотнами, зачастую кинематографичными. Рожанскайте выходит из рамы и в прямом, и в метафорическом смысле, раскрывая внутреннее пространство своих ассамбляжей. В определенном смысле именно Малле Лейс объединяет всех троих: ее раннее творчество ближе к Рожанскайте, а более поздние картины – к Табаке“, – рассказывает куратор Ану Аллас.
„Название „Вне рамок“ указывает на рамки, раздвинутые работами всех троих художниц, а также на новый горизонт для интерпретации, возникающий при их взаимодействии. Более того, в творчестве всех троих можно найти множество главных героинь, выходящих из полотна или поворачивающихся спиной к зрителю, которые создают визуальные метафоры ухода и перемещения на новую территорию. С другой стороны, эти художницы часто экспериментируют со структурой, состоящей из нескольких рам, что расшатывает представление о стабильной и недвусмысленной реальности“, – дополняет куратор Лайма Крейвите.
Выставка подготовлена в рамках исследования истории искусства в странах Балтии, начало которому положил Художественный музей KUMU с целью расширения границ национальной истории искусства Эстонии, Латвии и Литвы и создания диалога между ними. Выставка также является продолжением программы музея KUMU, призванной подчеркнуть роль женщин-художниц в искусстве всех исторических периодов. В эту программу входит и выставка „Через черное ущелье твоих глаз“, посвященная творчеству эстонских художниц графики того же периода, которая продлится в Художественном музее KUMU до 5 ноября.
К выставке приурочены программы для публики и образовательные программы. Представляющая более 120 экспонатов выставка „Вне рамок. Лейс, Табака, Рожанскайте“ на 3-м этаже KUMU открыта до 25 февраля 2024, после чего она будет демонстрироваться в Художественном музее Витаутаса Касюлиса в Вильнюсе.
Кураторы: Ану Аллас, Лайма Крейвите
Оформление выставки: Анна Шкоденко
Графический дизайн: Туули Ауле
Координаторы: Тийу Саадоя, Анастасия Лангинен
Произведения из коллекций:
Художественного музея Эстонии, Тартуского художественного музея, Эстонского исторического музея, Художественного музея Тартуского университета, Нарвского музея, Художественного музея Вийнисту, Латвийского национального художественного музея, Союза художников Латвии, Zuzeum, Латвийской академии художеств, Литовского национального художественного музея, Музея „МО“, Художественного фонда Lewben, Центра искусства Tartle, частных коллекций