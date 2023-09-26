ФОТО | В Таллинне прошли Дни национальных культур(1)
С 16 по 24 сентября в Таллинне уже в девятый раз состоялись Дни национальных культур, в рамках которых прошли бесплатные концерты, выставки, мастер-классы, лекции, мероприятия для детей и многое другое. Кроме того, вчера на Ратушной площади прошла ярмарка по случаю Дня национальных меньшинств.
По словам вице-мэра Таллинна Андрея Канте, хорошо собираться хотя бы раз в году, чтобы отметить культурное многообразие столицы и познакомиться с обычаями друг друга посредством музыкальных выступлений, мастер-классов и ярмарки. „Встреча с разными культурами помогает нам понимать и уважать друг друга. Радостно признать, что Дни национальных культур стали одним из самых ожидаемых событий в осенней культурной программе города“, - добавил Канте.
В рамках Дней национальных культур прошли выставки, кулинарные мероприятия, разнообразные концерты, мастер-классы, языковые кафе, лекции, вечера культуры, экскурсии и мероприятия для детей и молодежи. Мероприятия прошли по всему Таллинну – от библиотек до Ратушной площади и ботанического сада, участие в большей части мероприятий было бесплатным.
Дни национальных культур инициированы с целью объединения национальных меньшинств Таллинна, а также чтобы продемонстрировать многообразие культур местного населения.