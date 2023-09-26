ФОТО | В Таллинне прошли Дни национальных культур

По словам вице-мэра Таллинна Андрея Канте, хорошо собираться хотя бы раз в году, чтобы отметить культурное многообразие столицы и познакомиться с обычаями друг друга посредством музыкальных выступлений, мастер-классов и ярмарки. „Встреча с разными культурами помогает нам понимать и уважать друг друга. Радостно признать, что Дни национальных культур стали одним из самых ожидаемых событий в осенней культурной программе города“, - добавил Канте.