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26.09.2023, 10:19

ФОТО | В Таллинне прошли Дни национальных культур

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ФОТО: Johan Hallimae | Rahvuskultuuride päevad 2023

С 16 по 24 сентября в Таллинне уже в девятый раз состоялись Дни национальных культур, в рамках которых прошли бесплатные концерты, выставки, мастер-классы, лекции, мероприятия для детей и многое другое. Кроме того, вчера на Ратушной площади прошла ярмарка по случаю Дня национальных меньшинств.

По словам вице-мэра Таллинна Андрея Канте, хорошо собираться хотя бы раз в году, чтобы отметить культурное многообразие столицы и познакомиться с обычаями друг друга посредством музыкальных выступлений, мастер-классов и ярмарки. „Встреча с разными культурами помогает нам понимать и уважать друг друга. Радостно признать, что Дни национальных культур стали одним из самых ожидаемых событий в осенней культурной программе города“, - добавил Канте.

В рамках Дней национальных культур прошли выставки, кулинарные мероприятия, разнообразные концерты, мастер-классы, языковые кафе, лекции, вечера культуры, экскурсии и мероприятия для детей и молодежи. Мероприятия прошли по всему Таллинну – от библиотек до Ратушной площади и ботанического сада, участие в большей части мероприятий было бесплатным.

Дни национальных культур инициированы с целью объединения национальных меньшинств Таллинна, а также чтобы продемонстрировать многообразие культур местного населения.

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