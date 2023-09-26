В Таллинне найдена самая дорогая пицца. Она стоит 250 евро

Пиццерия La Prima Pizza сейчас занимает первое место в рейтинге TripAdvisor, а в предыдущие годы входила как минимум в пятерку лучших ресторанов Таллинна по версии путеводителя. Побаловать себя блюдами итальянской кухни можно в Старом городе и на улице Гонсиори, но заведение на Мюйривахе хвалят больше, пишет Gloss.