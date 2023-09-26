В Таллинне найдена самая дорогая пицца. Она стоит 250 евро(6)
Пиццерия La Prima Pizza сейчас занимает первое место в рейтинге TripAdvisor, а в предыдущие годы входила как минимум в пятерку лучших ресторанов Таллинна по версии путеводителя. Побаловать себя блюдами итальянской кухни можно в Старом городе и на улице Гонсиори, но заведение на Мюйривахе хвалят больше, пишет Gloss.
Недавно La Prima Pizza в Старом городе обновила меню и в своем Instagram заверила, что, помимо вкусных салатов, тортов и паст, появилась и пицца с „эксклюзивным ингредиентом“, которая сразу бросается в глаза своей обескураживающей ценой — 250 евро!
Пицца за две с половиной сотни евро носит название La Prima Caviale и состоит из трех основных ингредиентов: крем-фреш, лук шалот и 180 гр черной икры (коей, собственно, и обусловлена цена). К счастью, цены на остальные пиццы в меню варьируют от 9 до 16 евро.