ФОТО | На борту Tallink начинается фестиваль латиноамериканских ритмов и вкусов

Судно Baltic Queen приоделось в танцевальный наряд в стиле латино и везет пассажиров из Таллинна в жаркий круиз в Швецию. Зажигательная шоу-программа Beat Boat Festival приправлена латиноамериканскими ритмами, некоторые отправления сдобрены заводной кубинской видеодискотекой, а в Piano Bar подают специальные тематические коктейли под томные и расслабляющие мелодии Латинской Америки.

И даже больше: в ресторане со шведским столом теперь рядом с классическими блюдами появились и южные деликатесы латиноамериканских стран: хрустящие начос, пико-де-гайо, севиче и сладкие чуррос в шоколаде. Специальное меню ресторана Grill House включает в себя кремовый перуанский суп с креветками, стейк по-бразильски и испанский миндальный пирог.