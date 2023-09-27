Новый веломаршрут соединит восемь балканских стран

Веломаршрут Trans Dinarica будет проходить через места удивительной красоты: густые леса, скалистые горы, живописные побережья и национальные парки. Дорога соединит восемь стран: Черногорию, Словению, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Хорватию, Албанию и Косово, сообщает портал 34travel.me .

На маршруте велосипедистам будет доступна подробная навигационная информация, которая позволит планировать каждый этап пути: там будут описаны все культурные объекты, национальные парки, отели, рестораны, лучшие места для остановки и многое другое. Это будет первый ресурс такого рода для велосипедистов, которые хотят открыть для себя Западные Балканы.