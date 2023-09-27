40 прямых маршрутов и новые направления – в зимнем расписании Таллиннского аэропорта предлагается рекордно большое количество мест

Многие известные и любимые города остаются в ассортименте регулярных рейсов для приятного отдыха, но также добавилось несколько новых пунктов назначения, недоступных в прошлогоднем зимнем расписании. Канарские острова – новое направление регулярных рейсов: Гран-Канария и Тенерифе, куда можно добраться с airBaltic. Также впервые зимой Aegean продолжит выполнять рейсы в Афины, а SunExpress предложит регулярные рейсы в Анталью. Малага, эта столь полюбившаяся нам и ранее доступная только в определенные месяцы года андалузская жемчужина на южном побережье Испании, теперь доступна круглый код из Таллиннского аэропорта. Кроме того, в расписание возвращаются рейсы в Пафос и Дублин. По-прежнему доступны такие европейские города, как Лондон, Париж, Амстердам, Берлин, Барселона, Цюрих, Копенгаген и другие.

Для любителей горнолыжного спорта airBaltic с декабря будет еженедельно совершать регулярные рейсы в Женеву и Зальцбург. Милан, Мюнхен, Цюрих, Вена, Венеция (аэропорт Тревизо) и Кутаиси также идеально подходят для посещения горнолыжных курортов.

В этом зимнем сезоне в Таллиннском аэропорту будет четыре направления чартерных рейсов, билеты на которые можно приобрести только через туристические бюро: Шарм-эль-Шейх, Хургада, Тенерифе и самое интересное место – город Акаба в Иордании.

Член правления AS Tallinna Lennujaam Ээро Пяргмяэ: «В зимний сезон Таллиннский аэропорт обслуживает в среднем 80 рейсов в день, и ежедневно через него проходит более 6000 пассажиров. Сорок прямых маршрутов позволяют каждому пассажиру найти идеальное направление для городского, пляжного или горнолыжного отдыха. Что еще более важно, увеличение количества рейсов в важнейшие узловые аэропорты также обеспечит более удобные стыковки для деловых поездок.