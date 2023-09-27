40 прямых маршрутов и новые направления – в зимнем расписании Таллиннского аэропорта предлагается рекордно большое количество мест(3)
В предстоящем зимнем сезоне Таллиннский аэропорт будут обслуживать 17 авиакомпаний с 40 беспересадочными маршрутами. Количество продаваемых мест достигло рекордного уровня, увеличившись на 10% по сравнению с предыдущим зимним сезоном. Впервые можно слетать из Таллинна на Канарские острова регулярным рейсом – на этот раз среди новых направлений представлены Гран-Канария и Тенерифе. Любители горнолыжного спорта могут направиться зимой в Женеву. Традиционно переход на зимнее расписание авиарейсов совпадает с переводом часов в последнее воскресенье октября.
Многие известные и любимые города остаются в ассортименте регулярных рейсов для приятного отдыха, но также добавилось несколько новых пунктов назначения, недоступных в прошлогоднем зимнем расписании. Канарские острова – новое направление регулярных рейсов: Гран-Канария и Тенерифе, куда можно добраться с airBaltic. Также впервые зимой Aegean продолжит выполнять рейсы в Афины, а SunExpress предложит регулярные рейсы в Анталью. Малага, эта столь полюбившаяся нам и ранее доступная только в определенные месяцы года андалузская жемчужина на южном побережье Испании, теперь доступна круглый код из Таллиннского аэропорта. Кроме того, в расписание возвращаются рейсы в Пафос и Дублин. По-прежнему доступны такие европейские города, как Лондон, Париж, Амстердам, Берлин, Барселона, Цюрих, Копенгаген и другие.
Для любителей горнолыжного спорта airBaltic с декабря будет еженедельно совершать регулярные рейсы в Женеву и Зальцбург. Милан, Мюнхен, Цюрих, Вена, Венеция (аэропорт Тревизо) и Кутаиси также идеально подходят для посещения горнолыжных курортов.
В этом зимнем сезоне в Таллиннском аэропорту будет четыре направления чартерных рейсов, билеты на которые можно приобрести только через туристические бюро: Шарм-эль-Шейх, Хургада, Тенерифе и самое интересное место – город Акаба в Иордании.
Член правления AS Tallinna Lennujaam Ээро Пяргмяэ: «В зимний сезон Таллиннский аэропорт обслуживает в среднем 80 рейсов в день, и ежедневно через него проходит более 6000 пассажиров. Сорок прямых маршрутов позволяют каждому пассажиру найти идеальное направление для городского, пляжного или горнолыжного отдыха. Что еще более важно, увеличение количества рейсов в важнейшие узловые аэропорты также обеспечит более удобные стыковки для деловых поездок.
На некоторых бизнес-маршрутах увеличивается частота рейсов: например, Finnair будет доставлять пассажиров в Хельсинки до 9 раз в день. В зимнем сезоне наибольшие изменения произойдут на вильнюсском направлении, где будет значительно улучшено время отправления для деловых путешественников. С понедельника по четверг добавятся утренние вылеты, а вечерние рейсы будут совершаться раньше, чем в настоящее время. Новое расписание обеспечивает доступность однодневных беспересадочных рейсов со вторника по четверг. В зимнем сезоне появится еще 9 еженедельных рейсов в Осло и 10 еженедельных рейсов в Лондон.
Поскольку эстоноземельцы ежегодно летают в более чем 1000 пунктов назначения, возможности пересадки по-прежнему крайне важны как для туристов, так и для деловых путешественников из Эстонии. «Почти 50% наших пассажиров летают через узловые аэропорты, обеспечивающих ежедневные стыковки для предпринимателей, а также более широкий выбор направлений отдыха. В этом зимнем сезоне будет увеличена пропускная способность в направлении Хельсинки, появится вечерний рейс в Амстердам и увеличится частота полетов в Стамбул“», - сказал Пяргмяэ, добавив, что вполне можно приобретать билеты на зимний сезон по хорошей цене, если планировать поездки заранее.
Со всеми прямыми маршрутами и расписанием авиарейсов можно ознакомиться здесь.