Фестиваль впечатлений Porikuu ярко стартует в Кейла: гостей ждет самая большая в мире дискотека в резиновых сапогах

Фестиваль Porikuu, который в этом году проводится уже в шестой раз, предложит в октябре более 65 различных мероприятий как для тех, кто интересуется культурой, гастрономией, природой, спортом, так и любителям ремесел и рукоделия. «Причина приехать и узнавать Северо-Западную Эстонию этой осенью заключается в том, что программа фестиваля может предложить мероприятия на любой вкус. Стоит отметить, что у нас очень много запланировано для всей семьи, так что можно смело приезжать большой бандой, потому что многие мероприятия имеют лишь символическую плату или даже вообще бесплатны“, — рассказывает Карет Шёнберг – проектный руководитель разнообразной серии событий фестиваля этого года.

Праздник открытия с самой большой в мире дискотекой в резиновых сапогах

Уже второй год подряд фестиваль стартует в Кейла, где будет предложено много развлечений и веселья как для детей, так и для взрослых. «На веселой празднике в честь открытия фестиваля в Центральном парке Кейла будет звучать живая музыка, а танцоры представят мощное танцевально-световое шоу «5 сезонов“. Самых маленьких членов семьи будет развлекать Пеппи Длинныйчулок, и они наверняка получат массу вкусовых впечатлений. Вечер в центральном парке Кейла, сопровождаемый настоящим огнем, завершится крупнейшей дискотекой в резиновых сапогах – причем не только в масштабах Эстонии, но и, вероятно, всего мира – это событие впервые прошло в прошлом году и оказалась настоящим хитом, в которой в тот раз приняли участие около тысячи человек. Праздник в честь открытия фестиваля бесплатен для всех гостей“, — отмечает Шёнберг. «У всех обязательно останутся прекрасные воспоминания об этом полном эмоций вечере, потому что в фотоуголке Porikuu профессиональный фотограф может сделать запоминающиеся снимки“, — добавляет она.