Фестиваль впечатлений Porikuu ярко стартует в Кейла: гостей ждет самая большая в мире дискотека в резиновых сапогах(1)
30 сентября блестяще стартует фестиваль Porikuu этого года, который в октябре подарит массу местных впечатлений, приносящих с собой радость открытий от разных мест и уголков Ляэнемаа и Харьюмаа, куда обычные гости так просто не попадают. Праздник в честь открытия рассчитан на всю семью, а его кульминацией станет самая большая дискотека в резиновых сапогах в Эстонии, а, возможно, даже во всем мире.
Фестиваль Porikuu, который в этом году проводится уже в шестой раз, предложит в октябре более 65 различных мероприятий как для тех, кто интересуется культурой, гастрономией, природой, спортом, так и любителям ремесел и рукоделия. «Причина приехать и узнавать Северо-Западную Эстонию этой осенью заключается в том, что программа фестиваля может предложить мероприятия на любой вкус. Стоит отметить, что у нас очень много запланировано для всей семьи, так что можно смело приезжать большой бандой, потому что многие мероприятия имеют лишь символическую плату или даже вообще бесплатны“, — рассказывает Карет Шёнберг – проектный руководитель разнообразной серии событий фестиваля этого года.
Праздник открытия с самой большой в мире дискотекой в резиновых сапогах
Уже второй год подряд фестиваль стартует в Кейла, где будет предложено много развлечений и веселья как для детей, так и для взрослых. «На веселой празднике в честь открытия фестиваля в Центральном парке Кейла будет звучать живая музыка, а танцоры представят мощное танцевально-световое шоу «5 сезонов“. Самых маленьких членов семьи будет развлекать Пеппи Длинныйчулок, и они наверняка получат массу вкусовых впечатлений. Вечер в центральном парке Кейла, сопровождаемый настоящим огнем, завершится крупнейшей дискотекой в резиновых сапогах – причем не только в масштабах Эстонии, но и, вероятно, всего мира – это событие впервые прошло в прошлом году и оказалась настоящим хитом, в которой в тот раз приняли участие около тысячи человек. Праздник в честь открытия фестиваля бесплатен для всех гостей“, — отмечает Шёнберг. «У всех обязательно останутся прекрасные воспоминания об этом полном эмоций вечере, потому что в фотоуголке Porikuu профессиональный фотограф может сделать запоминающиеся снимки“, — добавляет она.
«Праздник открытия фестиваля также дает прекрасную возможность познакомиться всей семьей с красочной историей Кейла“, - приводит примеры разнообразной программы мероприятий старта проектный руководитель. «В сумерках, в уютно освещенном саду, можно бесплатно послушать истории о привидениях приходского региона Кейла, о домовых, ночных кошмарах, нимфах и многом другом, о чем рассказывается в книге «Krokuall ja muttertansi. Tondijutte Keila kihelkonnast“ авторства Кадри Аллер.
Помимо историй о привидениях, в тот же вечер с церковной площади начинается увлекательный поход со светильниками по билетам, во время которого участники неторопливым шагом пройдут по шестикилометровой тропе мимо знаковых зданий Кейла. «В походе будет рассказывать о том, в чем феномен этого пригорода Таллинна, заселенного в древние времена, построенного в средние века и неоднократно разрушенного в войнах и часто находящегося на перекрестке разных дорог, среди войн и в центре постоянных обновлений“, — рассказывает Шёнберг.
Карет Шёнберг отмечает, что, помимо многочисленных событий, в этом году впервые состоится географическая игра в прятки и в резиновых сапогах, которую назвали игра Porikuu на северо-западе Эстонии и главным призом которой станет подарочная карта на 100 евро в ресторане впечатлений Lahepere Villa, рекомендованный гидом Мишлен 2022 и 2023 годов.
В прошлом году Porikuu привлек более 7000 человек как из Эстонии, так и из-за границы, которые открыли для себя Северо-Западную Эстонию. С программой фестиваля и более подробной информацией можно ознакомиться на сайте фестиваля www.porikuu.ee.
Работу фестиваля координируют MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu и MTÜ Nelja Valla Kogu. В финансировании организации фестиваля участвуют Сельскохозяйственный фонд развития деревенской жизни Европы и самоуправления региона.