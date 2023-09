ФОТО | Здесь есть место только для одного дома и дерева: Как выглядит самый маленький обитаемый остров в мире

Остров Бишоп-Рок в Великобритании ранее считался самым маленьким обитаемым островом в мире и был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Однако уже некоторое время на нем никто не проживает, поэтому сейчас титул самого маленького населенного острова принадлежит острову Just Room Enough, который также называют Hub (именно так он указан в Google Maps).

Just Room Enough, также известный как Hub, настолько мал, что его часто называют плавучим домиком, а в 2010 году издание The Washington Post пошутило по поводу острова: один неосторожный шаг — и вы уже в воде. Однако не все в восторге от этого уникального населенного места. По мнению некоторых экспертов, его вообще нельзя классифицировать как остров, потому что он слишком маленький.