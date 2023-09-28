ФОТО | Здесь есть место только для одного дома и дерева: Как выглядит самый маленький обитаемый остров в мире

Остров Бишоп-Рок в Великобритании ранее считался самым маленьким обитаемым островом в мире и был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Однако уже некоторое время на нем никто не проживает, поэтому сейчас титул самого маленького населенного острова принадлежит острову Just Room Enough, который также называют Hub (именно так он указан в Google Maps).

В середине XX века остров приобрела американская семья Сайзленд, которая планировала построить на нем дом отдыха. Целеустремленной семье удалось не только построить дом на небольшом клочке земли, но и вырастить дерево. Однако это было все, что они смогли сделать, потому что во время прилива вода подмывала фундамент дома.

Just Room Enough, также известный как Hub, настолько мал, что его часто называют плавучим домиком, а в 2010 году издание The Washington Post пошутило по поводу острова: один неосторожный шаг — и вы уже в воде. Однако не все в восторге от этого уникального населенного места. По мнению некоторых экспертов, его вообще нельзя классифицировать как остров, потому что он слишком маленький.

Тем не менее, несмотря на шутки и недоумение, как вообще можно жить на таком крошечном острове, сегодня Hub стал одной из самых популярных достопримечательностей архипелага Тысяча островов в штате Нью-Йорк. Архипелаг состоит из 1864 островов, расположенных на реке Святого Лаврентия, которая в этом месте является естественой границей между США и Канадой. Многие из этих островов образуют прекрасные природные образования, посмотреть на которые приезжают туристы со всего мира. Архипелаг Тысяча островов — это место, где организуют как роскошные круизы, так и небольшие морские экскурсии, в рамках которых можно увидеть и удивительный Hub.