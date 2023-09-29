Политическое решение? Китай забирает всех панд из американских зоопарков

В Смитсоновском национальном зоопарке в Вашингтоне гигантские панды - одни из главных обителей, посмотреть на которые ежедневно приезжают тысячи посетителей. Специально для панд в зоопарке построили Азиатский центр стоимостью 50 миллионов долларов. Понаблюдать за пандами можно и по интернету - камеры круглосуточно транслируют каждое движение этих милейших созданий. Даже на QR-коде, используемом для бронирования билетов в зоопарк, изображен силуэт панды.

Теперь же, спустя более 50 лет после заключения договора с Китаем об аренде панд, эти редкие животные покинут Вашингтон.

Панды из зоопарка Вашингтона вернутся в Китай уже к декабрю этого года, поскольку в этом месяце истекает трехлетний контракт с Управлением охраны природы Китая. Однако панды исчезнут не только из американской столицы.

Еще три зоопарка США, в которых живут китайские панды, — в Атланте, Сан-Диего и Мемфисе — должны вернуть панд в Китай до конца следующего года.

Хотя обе стороны отрицают влияние политики на это решение, Китай уже давно использует "дипломатию панд“ для привлечения и/или признания друзей и наказания потенциальных противников. Примечательно, что данное решение о возврате панд было принято в то время, когда связи между США и Китаем достигли исторического минимума и большинство возможностей для сотрудничества исчезли.

„У того факта, что все панды, проживающие на данный момент в Соединенных Штатах, вернутся в следующем году в Китай, есть символическое значение“, — прокомментировала Елена Сонгстер, профессор колледжа Сент-Мэрис в Калифорнии и автор книги "Нация панд" о китайской политике относительно панд. “У них есть план. Они знают, что делают“, - заявила она.

Политика Китая в отношении панд носит очень жесткий характер. Зоопаркам не предоставляется полная опека над пандами. Вместо этого государства арендуют панд, подписывая контракты на выплату Китаю сотен тысяч долларов каждый год.