ФОТО | Один из самых стильных ресторанов Старого города - да еще и в списке „Мишлен“. Art Priori представил новое меню

В январе этого года в ресторане Art Priori произошли изменения. Управление рестораном переняли на себя отец с сыном Неэме и Ристо Каарма, а пост шеф-повара занял Дмитрий Федоров, работавший в таких ресторанах, как Ribe, Cru и московском ресторане Savva с одной звездой „Мишлен“.

“В Art Priori приходят, чтобы насладиться хорошей едой, но не только для этого, ведь цель - разнообразие эмоций“, - сказал Ристо Каарма и добавил, что в ресторане они чтят традиции. „Как искусство на стенах Art Priori имеет историческую ценность, так и мы считаем, что вместе с этим должно быть сочетание, которое проверено временем: сочетание хорошей еды, напитков и гостеприимства“, - добавил он.

Новинки осеннего меню - это, например, нежно жареное на гриле в собственном соку филе оленя с кремом из корнеплодного сельдерея и маслом из лесных грибов, а также приготовленный 18 часов на низкой температуре телячий язык со сладким чесноком.

Шеф-повар Федоров добавил, что из меню Art Priori никуда не делись такие любимые посетителями блюда, как тартар из говядины, тартар из сига, лимонное ризотто с королевскими креветками и стейк стриплойн с фуагра.

Ресторан Art Priori находится по адресу Олевимяги, 17 в Старом городе.