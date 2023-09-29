ФОТО | Как выглядели местные тусовки и мода конца 90-х? В Fotografiska открылась масштабная ретроспектива Тоомаса Волькманна
28 сентября в Fotografiska открылась самая масштабная персональная выставка Тоомаса Волькмана “давно прошеднее“, в рамках которой можно увидеть 200 работ фотохудожника за три последних десятилетия. Выставка отметит вклад Волькманна, одного из корифеев эстонского фотоискусства, в культурное пространство страны - от формирования в свободной Эстонии фэшн-фотографии до увековечивания легендарных вечеринок VIBE.
В 90-е Волькманну удалось поймать в объектив своей камеры дух десятилетия. Он привез в Эстонию новый фотоязык и неизвестную до тех пор квир-эстетику. Его абсолютное чувство стиля и насыщенный символизмом фотоязык высоко ценятся любителями фотографии. Волькманн одновременно театрален и деликатен, пессимистичен и жизнелюбив, подчеркнуто драматичен и крайне интимен. Он плавно движется от хрупкости 90-х к надменному глянцу второго десятилетия нынешнего столетия, от точного и безошибочного минимализма к пронизывающему эстетизму.
„С Тоомаса, вероятно, началась история перформанса в Эстонии, тема пола характерна для его серий портретов. Без личного отношения этого убедительно не передать. 90-е были одним из самых личных периодов в современной истории эстонского искусства“, - сказала искусствовед Эха Комиссаров.
На творческий путь Волькманна оказало большое влияние разносторонее взаимодействие со сферой культуры. Волькманн учился на врача в Тартуском университете, получил диплом актера под руководством Лембита Петерсона, гастролировал в качестве певца в составе камерного хора Hortus Musicus, и, наконец, обучался фотографии в Лондоне - его путь был насыщенным и разнообразным. Куратор выставки и близкий друг Волькманна Танель Веэнре подчеркивает, что фотограф занимает уникальную позицию, присутствуя одновременно в моменте и в вечности, попадая под влияние желания выйти за рамки своего времени и имея возможность быть в эпицентре мимолетных трендов.
„Мы хотели организовать выставку работ Тоомаса Волькмана с того дня, как открылся наш музей. Для нас это особенное событие - эстонский фотограф встает в один ряд со звездами мировой фотографии. Мы с большим интересом ждем реакцию местной публики, потому что мы впервые делаем настолько масштабную выставку - на трех этажах нашего здания, которой мы хотим показать всю разносторонность его таланта. На этой выставке те, чье взросление пришлось на лихие 90-е годы, да и не только они, испытают радость узнавания - эстетика фоторабот Волькмана вне времени, и отзывается в душе каждого, кто ценит минимализм и красоту фотографии“, - сказала руководитель Fotografiska Tallinn Маргит Аасмяэ.
Центральное местно на выставке, в большом зале Fotografiska, занимает представительная подборка портретов и модных фотографий Волькмана, в black box-зале и в кафе здания можно увидеть кадры с вечеринок VIBE.
Открыла выставку вечером 27 сентября публичная беседа Волькманна с друзьями и экспертами на тему его пути как фотохудожника. Речь шла о девяностых, фотографии, сексе и вайбе. Художник Марта Ваарик рассуждала о связи девяностых с современностью, искусствовед Криста Кодрес расскзаала о становлении и неприятии фотографии как вида искусства, куратор выставки Танель Веэнре раскрыл тайны души Волькманна, а Ану Саагим рассказала о клубной жизни в 90-е, и, разумеется о вечеринках VIBE.
Вечеринкам VIBE, которые в 90-е характеризовались дикими костюмами, сценическими шоу, дрэг-квин и разбрызгиванием свиной крови на публику, и принесли в страну культуру рейва, исполняется четверть века. Вечером в пятницу, 29 сентября, на один вечер все здание Fotografiska превратится в сцену для вечеринки в стиле VIBE, которое, как и культовое мероприятие 90-х, пройдет одновременно в нескольких залах. Больше информации - здесь.