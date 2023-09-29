ФОТО | Как выглядели местные тусовки и мода конца 90-х? В Fotografiska открылась масштабная ретроспектива Тоомаса Волькманна

В 90-е Волькманну удалось поймать в объектив своей камеры дух десятилетия. Он привез в Эстонию новый фотоязык и неизвестную до тех пор квир-эстетику. Его абсолютное чувство стиля и насыщенный символизмом фотоязык высоко ценятся любителями фотографии. Волькманн одновременно театрален и деликатен, пессимистичен и жизнелюбив, подчеркнуто драматичен и крайне интимен. Он плавно движется от хрупкости 90-х к надменному глянцу второго десятилетия нынешнего столетия, от точного и безошибочного минимализма к пронизывающему эстетизму.

„С Тоомаса, вероятно, началась история перформанса в Эстонии, тема пола характерна для его серий портретов. Без личного отношения этого убедительно не передать. 90-е были одним из самых личных периодов в современной истории эстонского искусства“, - сказала искусствовед Эха Комиссаров.

На творческий путь Волькманна оказало большое влияние разносторонее взаимодействие со сферой культуры. Волькманн учился на врача в Тартуском университете, получил диплом актера под руководством Лембита Петерсона, гастролировал в качестве певца в составе камерного хора Hortus Musicus, и, наконец, обучался фотографии в Лондоне - его путь был насыщенным и разнообразным. Куратор выставки и близкий друг Волькманна Танель Веэнре подчеркивает, что фотограф занимает уникальную позицию, присутствуя одновременно в моменте и в вечности, попадая под влияние желания выйти за рамки своего времени и имея возможность быть в эпицентре мимолетных трендов.