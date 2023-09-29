ФОТО | В новом месте и с шампань-баром: ресторан Романа Защеринского Kolm Sibulat торжественно открылся после переезда
Сочетающий кухни разных стран мира ресторан Kolm Sibulat переехал из Теллискиви в квартал Маакри в центре Таллинна и в честь этого устроил торжественной открытие, где гостям представили новый шампань-бар, обновленное меню и специальную машину для приготовления лапши из Японии.
Kolm Sibulat располагался в Теллискиви около десяти лет, прежде чем было решено переехать в Маакри. По словам шеф-повара Романа Защеринского, ресторан оставался слишком далеко от популярного творческого городка Теллискиви, поэтому нужно было найти новое место, куда людям будет удобнее ходить.
В ресторане гостей ждут новинки. Во-первых, это шампань-бар, в котором можно выбрать игристое на свой вкус от небольших европейских производителей - как обещает ресторан, цены на шампанское ниже, чем мы привыкли видеть в эстонских заведениях.
А во-вторых, в Kolm Sibulat появилась специальная машину для приготовления лапши для рамена, привезенная из Японии, благодаря которой у лапши аутентичная текстура и вкус. По словам Защеринского, жители Эстонии любят блюда с лапшой, поэтому рамен снискал среди них особую популярность.
В Kolm Sibulat заправляют братья Роман Защеринский и Игорь Андреев. Имтакже принадлежит ресторан Moon в районе Каларанна, открытый в 2009 году. Переезд Kolm Sibulat в новое место поддержал Coop Pank.
Ресторан и шампань-бар Kolm Sibulat теперь находится по адресу Маакри, 19/1.