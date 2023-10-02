02.10.2023, 07:00
На этой неделе в аэропорту Хельсинки пройдет массовая забастовка
ФОТО: | Shutterstock
Туристам, путешествующим на этой неделе через аэропорт Хельсинки-Вантаа нужно быть готовым к более длительному предпосадочному контролю.
1 октября профсоюз работников публичного сектора и сферы социального обеспечения JHL объявил о том, что служба предпосадочной проверки пассажиров в столичном аэропорту присоединится к акции протеста в четверг, 5 октября, пишет Yle.
Сотрудники, отвечающие за досмотр пассажиров, покинут свои рабочие места с 13:30 до 14:00.
Профсоюз JHL заявил, что своей акцией хочет выступить против ухудшения условий труда.
"Демонстрации продолжатся в ближайшие недели, если правительство не изменит свой подход“, – говорится в заявлении организации.
Ранее сразу несколько профсоюзов объявили об акциях протеста в четверг.