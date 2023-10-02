Швейцарский премиальный бренд Mövenpick открыл свой отель в Таллинне

Бренд Mövenpick с историей непрерывного совершенствования в кулинарной области славится своими гастрономическими впечатлениями. Гости, посещающие новый отель, могут насладиться полноценным обедом в ресторане средиземноморской кухни ROOF. В ресторане также есть возможность попробовать фирменные блюда Mövenpick. Кроме того, на нижнем этаже отеля есть винный и тапас-бар, где гости могут насладиться бокалом вина сидя у камина. Концепция отеля также включает в себя сладкий штрих - ежедневные часы шоколада в лобби. Шоколад не только символизирует наследие бренда, но и его швейцарские корни. Гостей приглашают попробовать шоколадные десерты и получить кулинарное наслаждение по-швейцарски. Часы шоколада - это креативный и погружающий в мир шоколада опыт, который происходит в каждом отеле Mövenpick каждый день, а это более 37 000 часов шоколада в год.

Mövenpick Hotel Tallinn предоставляет возможность наслаждаться простыми удовольствиями жизни, будь то хороший ночной сон, вкусная еда или релаксация ума и тела. Обновленный отель предлагает 125 современных и стильно оформленных номеров с большими удобными кроватями. Некоторые номера имеют террасу или собственную сауну. Гостям доступны спа-услуги, включая 12-метровый бассейн с гидромассажем, японский бассейн, бассейн с холодной водой, паровую баню и финскую сауну.

„Мы приносим швейцарское гостеприимство в Эстонию с этим выдающимся всемирно известным брендом. Это важный шаг для нас, так как теперь мы придерживаемся строгих стандартов, которые поднимают уровень обслуживания в отеле в частности и на всем эстонском рынке в целом. Отель был обновлен под новым брендом - мы добавили изысканные штрихи, которые приглашают наших гостей получить незабываемый опыт“, - говорит Мадис Лайд, управляющий директор отеля Mövenpick Hotel Tallinn и компании Duco Hotels.

Отель управляется компанией Duco Hotels, которая начали работать с отелями L’Embitu и L’Ermitage в Таллинне с 1 июня этого года. Также компания управляет отелем ibis Tallinn Center с 2019 года.

Ранее известный как отель L’Embitu и расположенный на улице Лембиту в Таллинне, отель выделялся своим стильным дизайном и отличным месторасположением. В этом году Accor, ведущая мировая гостиничная группа, объявила, что с запуском бренда Mövenpick в Эстонии в этом году, отель повысит качество обслуживания и добавит уникальные штрихи в опыт гостей отеля. В регионе планируется дальнейшая экспансия Mövenpick, мирового бренд премиум-отелей, предлагающего возможности наслаждаться вкусами жизни.

Mövenpick Hotel Tallinn также подходит для гостей, путешествующих по работе. В отеле есть уникальный конференц-центр, который подходит как для деловых мероприятий, так и для семейных праздников. Конференц-центр находится на верхнем этаже здания и предлагает панорамный вид на парк Лембиту и центр города. В нем есть три зала с общей вместимостью до 220 человек.

Каждый отель Mövenpick уделяет особое внимание экологи и новый отель не исключение. Mövenpick Hotel Tallinn внедряет широкий спектр экологических решений в области ESG и устойчивости. Отель устраняет все одноразовые пластиковые изделия, использующиеся гостями, и стремится к сертификации Green Globe.

„Открытие отеля Mövenpick Hotel Tallinn - это важный этап для нас, так как Эстония является одним из наших ключевых рынков в регионе. Это первый отель Mövenpick в странах Балтии и первый из проектов бренда, который появится в регионе в ближайшем будущем. Мы верим, что появление этого премиального бренда в Эстонии поднимет гостевой опыт и стандарты обслуживания в гостиничной индустрии, привлекая новых посетителей в эту чарующую страну“, - сообщила Катажина Славинска, исполнительный директор по развитию в Польше и странах Балтии в Accor.

Mövenpick Hotel Tallinn расположен в центре Таллинна, что делает его подходящим как для бизнес-клиентов, так и для отдыхающих. Торговые центры и активно развивающийся деловой район находятся всего в 5 минутах ходьбы от отеля. Исторический старый город Таллинна находится в 7 минутах ходьбы, а Таллиннский порт и аэропорт находятся примерно в 10 минутах езды. Mövenpick Hotel Tallinn имеет хороший доступ к общественному транспорту.

О бренде Mövenpick

В Швейцарии в 1948 году Уэли Прагер создал Mövenpick – революционную концепцию ресторанов, где каждый мог насладиться вкусом прекрасного вина, прекрасного вечера и прекрасной жизни. В наши дни каждый отель Mövenpick может похвастаться таким же фирменным гостеприимством, и любой гость здесь может почувствовать истинное наслаждение и ощутить главные удовольствия жизни. Бренд Mövenpick, владеющий более чем сотней отелей и курортов по всему миру и планирующий открыть еще 50 к 2025 году, сохраняет верность швейцарскому наследию бренда и его богатой гастрономической истории, выполняя обещание своего основателя – все делать верно и благодаря этому достигать высот. Признавая целостный подход бренда к устойчивому развитию и его максимальную ответственность перед окружающей средой и местными сообществами, компания Green Globe с 2017 года ежегодно награждает Mövenpick званием самой устойчиво развивающейся гостиничной компании в мире. Бренд Mövenpick является частью Accor, мировой гостиничной группы, состоящей из более чем 5 300 отелей в 110 странах мира, и участвует в программе лояльности ALL - Accor Live Limitless. Это программа лояльности образа жизни, предоставляющая доступ к широкому спектру вознаграждений, услуг и впечатлений.