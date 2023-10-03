В Fotografiska пройдет яркий бранч в честь закрытия выставки Майлза Олдриджа

Специально для бранча повара Fotografiska составили неповторимое меню, вдохновленное творчеством Олдриджа – полное красок и слегка шокирующее. Весьма интригующе!



8 октября пройдет даже два бранча - один в 11:00, а второй в 13:30. Больше информации - здесь.

Одновременно с этим осталась неделя, чтобы насладиться самой выставкой Олдриджа. Экспозиция позволяет открыть для себя необычную фэшн-вселенную, которая населена яркими, стилистически выверенными образами, вдохновленными фильмами нуар, классическим искусством и поп-культурой.

Олдридж верит, что „фикция и театральность могут правдивее отображать реальность, чем документальные материалы“ и, исходя из этого, выстраивает сложные мизансцены, которые выглядят словно кадры из фильма.

На выставке можно увидеть более 50 работ, все они сняты на пленку. Среди фотографий множество портретов таких звезд, как Софи Тернер, Виола Дэвис, Майкл Фассбендер и Донателла Версаче.