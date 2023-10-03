Ужин из трех блюд за 25 евро: финны по-прежнему ездят в Россию, чтобы насладиться дешевыми развлечениями

"Там все так же, как и было“, - говорит Йорма Юрвелин из города Куусамо, отвечая на вопрос, как на данный момент обстоят дела в России. Он один из тех финнов, которые до сих пор периодически ездят в Россию, несмотря на войну на Украине.

За свою жизнь Йорма Юрвелин много путешествовал по России. Но чаще всего он бывал в Кандалакше и Алакуртти в Мурманской области, куда до сих пор регулярно приезжает несколько раз в месяц. Свои привычки он не поменял и после российского вторжения в Украину.

„Езжу просто ради развлечения, потому что здесь, в Куусамо, делать нечего. Алакуртти — небольшой поселок, но Кандалакша — красивый приморский город, где есть на что посмотреть“.