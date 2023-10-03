03.10.2023, 08:00
Ужин из трех блюд за 25 евро: финны по-прежнему ездят в Россию, чтобы насладиться дешевыми развлечениями(16)
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Несмотря на события последних лет, в Финляндии до сих пор живут люди, которые регулярно посещают Россию. Helsingin Sanomat взял у них интервью.
"Там все так же, как и было“, - говорит Йорма Юрвелин из города Куусамо, отвечая на вопрос, как на данный момент обстоят дела в России. Он один из тех финнов, которые до сих пор периодически ездят в Россию, несмотря на войну на Украине.
За свою жизнь Йорма Юрвелин много путешествовал по России. Но чаще всего он бывал в Кандалакше и Алакуртти в Мурманской области, куда до сих пор регулярно приезжает несколько раз в месяц. Свои привычки он не поменял и после российского вторжения в Украину.