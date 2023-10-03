ФОТО | "Съехалась вся Эстония": смотрите, как в Пярну прошел Фестиваль света

Фестиваль света «В свете ночи“ – это фестиваль, состоящий из уникальных свето-визуальных постановок и инсталляций, где истории рассказываются посредством световых конструкций и решений, а главным героем всегда является человек

Первый фестиваль состоялся в сентябре 2019 года. Сегодня фестиваль стал одним из самых уникальных фестивалей света, где, в отличие от других подобных мероприятий, основное внимание уделяется всевозможным представлениям, а не просто инсталляциям.