Жители Эстонии путешествуют все чаще. Самые популярные направления: Финляндия, Латвия, Италия и Турция

По словам аналитика Департамента статистики Сигрид Саагпакк, по сравнению с первой половиной прошлого года за первые шесть месяцев 2023 года увеличилось количество поездок как по стране, так и за рубеж. «За первую половину этого года в общем было совершено 701 200 зарубежных поездок с ночлегом, что в 1,5 раза больше, чем в тот же период годом ранее. Поездок с ночлегом по стране в то же время было совершено около 1 375 100, что в 1,2 раза больше, чем в прошлом году“, — отметила Саагпакк. Аналитик добавила, что в основном жители Эстонии путешествуют в целях отдыха.

В целях отдыха в зарубежные страны выезжают уже столько же, как и в предпандемический период. «Количество совершенных за первые шесть месяцев 2023 года зарубежных поездок с ночлегом в целях отдыха соответствует количеству поездок в целях отдыха, совершенных в первой половине 2019 года. В первой половине этого года было совершено 465 600 поездок за границу в целях отдыха“, — сказала Саагпакк. Больше всего в первом квартале 2023 года было совершено поездок, которые длились от одной до трех ночей, во втором квартале — от четырех до семи ночей.

Путешествуют в пределах Эстонии также больше. «Количество совершенных в первое полугодие поездок с ночлегом по стране в целях отдыха превысило уровень начала 2019 года. Количество поездок с ночлегом в целях отдыха составляло в целом 770 700, в основном они длились от одной до трех ночей“, — добавила она.

Жители Эстонии хоть и стали путешествовать больше, однако их расходы на это также увеличились. «По сравнению с началом прошлого года расходы на зарубежные поездки с ночлегом выросли преимущественно за счет транспорта“, — сказала Саагпакк. Если в первое полугодие 2023 года за зарубежные поездки с ночлегом в среднем платили 1135 евро на человека, то за поездку по стране — около 170 евро.

Более детальные данные опубликованы в статистической базе данных .

* Исследование туризма предоставляет обзор поездок жителей Эстонии: внутренних и зарубежных поездках с ночлегом, целях, длительности, организации поездок и основных назначениях.