03.10.2023, 11:24
Среда — маленькая пятница: таллиннское кафе приглашает на бесплатную дегустацию нового меню
ФОТО: | Shutterstock, Masson
Уже завтра, 4 октября, с 11:30 до 14:00 кафе Caffeine на Rävala puiestee 4 приглашает бесплатно поесть и попить, сообщает Gloss.
В Rävala Caffeine произошли кое-какие изменения, и всех желающих приглашают отметить это небольшое событие. В кафе будет звучать музыка под чутким контролем диджея Аллана Роозилехта, а также пройдет бесплатная дегустация блюд, приготовленных шеф-поваром Рихо Онроозом.
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