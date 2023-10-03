Среда — маленькая пятница: таллиннское кафе приглашает на бесплатную дегустацию нового меню

В Rävala Caffeine произошли кое-какие изменения, и всех желающих приглашают отметить это небольшое событие. В кафе будет звучать музыка под чутким контролем диджея Аллана Роозилехта, а также пройдет бесплатная дегустация блюд, приготовленных шеф-поваром Рихо Онроозом.