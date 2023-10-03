Вкусы мира
03.10.2023, 11:24

Среда — маленькая пятница: таллиннское кафе приглашает на бесплатную дегустацию нового меню

 
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ФОТО: Masson | Shutterstock, Masson

Уже завтра, 4 октября, с 11:30 до 14:00 кафе Caffeine на Rävala puiestee 4 приглашает бесплатно поесть и попить, сообщает Gloss.

В Rävala Caffeine произошли кое-какие изменения, и всех желающих приглашают отметить это небольшое событие. В кафе будет звучать музыка под чутким контролем диджея Аллана Роозилехта, а также пройдет бесплатная дегустация блюд, приготовленных шеф-поваром Рихо Онроозом.

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