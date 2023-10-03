Управа района Ласнамяэ приглашает жителей района на экскурсию в Пюхтицский монастырь

„Жители района неоднократно обращались в управу с просьбой организовать экскурсию в Куремяэ. Для меня это желание вполне обоснованно, так как самостоятельно туда добираться тяжело и накладно. Учитывая, что в районе Ласнамяэ живет много православных, к посещению монастыря проявляется большой интерес“, – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Старейшина добавила, что в день проведения экскурсии в Куремяэ отправится два автобуса. Принять участие в экскурсии сможет до 100 человек.

21 октября управа района Ласнамяэ организует автобусную экскурсию в Пюхтицкий Успенский ставропигиальный женский монастырь (монастырь в Куремяэ).

Зарегистрироваться на бесплатную экскурсию смогут только прописанные в районе Ласнамяэ жители. При регистрации участник даёт управе района Ласнамяэ согласие на обработку данных в регистре народонаселения.

Для участия необходима предварительная регистрация, которую можно пройти по ссылке https://forms.gle/gcg35Fkw57SYfGug8 , либо позвонив по номеру телефона 645 7700. Поскольку количество мест ограничено, после их заполнения регистрация будет закрыта.

В случае если Вы зарегистрировались и не можете поехать, управа просит сообщить об этом заранее по телефону 645 7700. Лица, зарегистрировавшиеся на эту экскурсию, не смогут записаться на следующие экскурсии в Куремяэ в ближайшем будущем.

Все транспортные и экскурсионные расходы берет на себя управа района Ласнамяэ. Питание осуществляется за счет каждого пассажира (участникам рекомендуется запастить провиантом заранее, поскольку отдельных остановок для перекуса не предусмотрено).

Дополнительную информацию о выезде управа района сообщит зарегистрированным участникам отдельно. Вход в автобусы будет осуществляться по спискам.